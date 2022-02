DAL MONDO – La peggior tempesta degli ultimi decenni sta per colpire il Regno Unito (si chiama Eunice)

Un avviso meteo rosso (raro in Gran Bretagna) relativo alle parti costiere del Galles meridionale e del sud-ovest dell’Inghilterra è stato emesso dal Met Office prima di quella che potrebbe essere la peggiore tempesta che ha colpito il Regno Unito in 30 anni.

La tempesta Eunice dovrebbe arrivare alle 5 del mattino di venerdì, portando forte e pericoloso maltempo in gran parte del Regno Unito.

Le aree costiere della Cornovaglia, del Devon e del Galles meridionale subiranno il peso maggiore, con l’allarme rosso in vigore tra le 7:00 e le 12:00. Secondo i meteorologi le persone dovranno aspettarsi detriti volanti che rappresentano “un pericolo per la vita”, così come tetti fatti scoperchiati, interruzioni di corrente, alberi sradicati e gravi interruzioni di viaggio.

Gli avvertimenti sono arrivati ​​ore dopo che Storm Dudley ha colpito l’Irlanda del Nord, l’Inghilterra settentrionale e la Scozia meridionale .

I ministri hanno detto che il comitato di emergenza Cobra del governo, guidato dal ministro del Gabinetto, Michael Ellis, si riunirà giovedì “per discutere la risposta a Storm Dudley e Storm Eunice”.