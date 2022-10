DAL MONDO – In Francia epidemia di bronchiolite, che colpisce i bambini

In aumento i casi di bronchiolite in Francia, che diventa ‘rossa’. Secondo il rapporto settimanale pubblicato mercoledì da Public Health France, le contaminazioni per questa malattia respiratoria che colpisce i bambini sono in aumento. La scorsa settimana sono state registrate 2.058 visite al pronto soccorso per bronchiolite in bambini di età inferiore ai due anni, il 37% in più rispetto a sette giorni prima. Tra questi, 659 sono stati ricoverati in ospedale, il 42% in più rispetto alla settimana precedente. Quasi tutti (95%) avevano meno di un anno.

Quattro regioni sono particolarmente colpite: Hauts-de-France, Île-de-France, Occitanie e Nouvelle-Aquitaine. Tutti sono stati posti in “fase epidemica” dall’agenzia sanitaria.

Gli altri territori continentali, tuttavia, non vengono risparmiati. Mentre sono stati classificati come “verdi” la scorsa settimana , i Paesi della Loira, Bretagna, Centro-Val de Loire, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes e la regione Paca si uniscono alla Normandia e sono collocati nella fase “pre-epidemica” . Solo la Corsica non ha allarme.

L’epidemia sembra ripartire velocemente come lo scorso anno , quando nella prima metà di ottobre è stata superata la soglia dei 2.000 bambini che vanno al pronto soccorso in una settimana. Un inizio anticipato, mentre l’inizio dell’epidemia si registra generalmente tra la fine di ottobre e la metà di novembre, con un picco a fine dicembre o inizio gennaio. L’anno scorso, il picco è stato raggiunto a metà dicembre e l’epidemia è terminata a gennaio.