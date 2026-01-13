Dal 7 al 15 marzo Vicenza Running Festival: 9 giorni di eventi tutti da correre nella Città del Palladio

Era il 1956 quando aprì i cancelli quella che sarebbe diventata la fucina di generazioni di appassionati e futuri campioni, che da Vicenza continuano, ancora oggi, a spiccare il volo verso traguardi internazionali e a scrivere la storia dell’atletica leggera. Proprio al 70° anniversario della realizzazione del mitico campo “Guido Perraro”, è dedicata la seconda edizione del Vicenza Running Festival: dal 7 al 15 marzo il sito Patrimonio Unesco torna a celebrare il suo profondo legame con la corsa, dando l’opportunità di vivere emozioni uniche nei 22 eventi in calendario, dalla corsa al trail, dalla camminata al nordic walking, dall’orienteering al trekking urbano.

L’organizzazione, che ha come capofila le ASD Atletica Vicentina, Ultrabericus Team e PWT Italia, vede la collaborazione di AFV Beltrame ASD, Amici dell’Atletica Vicenza ASD, ARCES, CAI Vicenza, DLF Corriretrone ASD, CSI Vicenza, Gruppo Sportivo Alpini Vicenza, Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, Vicenza Marathon, Vicenza Orienteering Team, Vicenza Runners, con i patrocini di Sport e Salute, Special Olympics Veneto, Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Città di Vicenza, Università di Verona – Management delle attività sportive innovative e sostenibili (sede Vicenza), Confindustria Vicenza.

I MAIN EVENT: ULTRABERICUS TRAIL E STRAVICENZA

Taglierà il traguardo delle 15 edizioni la grande classica di avvio stagione del trail running nostrano. Sabato 14 marzo Ultrabericus Trail punta a superare i 2mila pettorali con le sue distanze, rese avvincenti dal periplo dei Colli Berici, tra single track, mulattiere e carrarecce, con partenza e finish line a Piazza dei Signori: Integrale (65K, 2500 mD+), staffetta “Twin Lui&Lei” (34K+31K, 2500 mD+), Marathon (43K, 1500 mD+) Urban e Nordic (21K, 700 mD+) e la nuovissima Joelette Special Olympics (21K). Tra i top runner al via, la Nazionale Fidal di trail running, che ha scelto la competizione come test event in preparazione degli Europei in Slovenia a giugno, e il nuovo team trail Salomon Italia, che sarà presentato proprio a Vicenza.

Domenica 15 marzo, il finale sarà affidato alla StrAVicenza. Con arrivo nella splendida cornice di Piazza dei Signori la 24esima edizione della tradizionale 10K, omologata FIDAL e gemellata con Marathon du Lac e Maxi Race d’Annecy, sarà nuovamente Trofeo Banca delle Terre Venete. Una mattinata di sport e condivisione, a cui saranno chiamati a partecipare famiglie e studenti delle scuole elementari, medie e superiori con gli specifici percorsi (10K e 5K) di Stravicenza Family & Scuole. Dal 12 al 15 marzo, inoltre, la Corte dei Bissari e Piazza dei Signori saranno le location del nuovo Running Expo & Test di iRun, dove conoscere e testare le proposte delle collezioni scarpe e materiali tecnici delle principali aziende specializzate.

DONNE, SCUOLA E MONDO DEL LAVORO

In apertura della kermesse si festeggerà in anteprima la Giornata Internazionale della Donna. Al via da Piazza dei Signori SheUltra Italy Vicenza in Rosa: una 18K competitiva su terreno misto collinare e una camminata (10K) interamente rivolte alle donne, con la sinergia tra Vicenza Marathon, Vicenza Runners e AFV Beltrame. Sotto l’egida del Provveditorato agli Studi – Ufficio Scolastico Provinciale, il mondo della scuola sarà impegnato al Parco Querini per la finale studentesca provinciale di corsa orientamento (9 marzo) con il Vicenza Orienteering Team, e al Parco della Pace per Vicenza che corre (11-12 marzo), una due giorni che coinvolgerà team delle scuole medie e superiori. Si metteranno in gioco anche le aziende nella staffetta 10x1km (13 marzo), con la gestione tecnica di PWT Italia.

CROSS, NORDIC WALKING, ORIENTEERING, TREKKING E CAMMINATA

Sempre al Parco Querini (8 marzo) si terranno il 3° Gran Premio CSI Città di Vicenza – Memorial Fulvio Costa, campestre provinciale CSI di Amici dell’Atletica Vicenza, in ricordo del giovane atleta azzurro del CSI Fiamm, il Nordic Walking Style, contest tecnico a squadre di GSA Vicenza, e a seguire la prova di Campionato Orienteering CSI organizzata da ARCES. Su un itinerario storico-culturale guidato da CAI Vicenza si potrà, inoltre, visitare il centro storico con un trekking urbano accessibile a tutti (8 e 14 marzo).

I più mattinieri potranno condividere la rilassante esperienza di training all’alba Corri per Vicenza (10 marzo), coordinata da Atletica Vicentina, invece gli amanti dello sprint l’adrenalinica corsa in salita Monte Berico on ﬁre (10 marzo), con match a eliminazione diretta, lungo i settecenteschi portici dell’omonimo santuario, con il supporto di Amici dell’Atletica e GSA Vicenza. Al Parco Retrone, per chi predilige gli orari serali, arriva Corriretrone in Notturna (11 marzo) del DLF Corriretrone, evento ludico-motorio a passo libero, mentre lo Young Trail Contest (12 marzo) di iRun farà gareggiare ragazzi dai 16 ai 23 anni al Parco della Pace.

IL LIBRO SUI 70 ANNI DEL CAMPO PERRARO

Il Cinema Odeon (sede da confermare, 9 marzo) ospiterà ben tre incontri di approfondimento a tema corsa. Si partirà con il convegno di Special Olympics Veneto, realtà che contribuirà a rendere inclusive le gare previste nel corso del Festival. Sarà poi la volta della presentazione del nuovo librodi Bruno Cerin, Presidente onorario di Atletica Vicentina, “I 70 anni del Campo Scuola di Vicenza” e del cortometraggio di Filippo Caon “Sulla linea rossa”, seguito dal talk con le stelle del trail running. La partnership con l’Università di Verona – Management delle attività sportive innovative e sostenibili, sede di Vicenza, verrà rinnovata con il convegno “L’atletica italiana in prospettiva dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028” (13 marzo) nel Complesso Universitario Viale Margherita. Come da tradizione, infine, a Palazzo Thiene Bonin Longare, sede di Confindustria Vicenza, la speciale serata di gala a invito (13 marzo).