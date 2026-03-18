Dagli Euganei alle Colline del Prosecco: il 22 marzo il Veneto celebra i suoi Colli

Il Veneto si prepara a celebrare uno dei suoi tratti identitari più preziosi: domenica 22 marzo torna la Giornata Regionale per i Colli Veneti, giunta alla sua quinta edizione. L’iniziativa, istituita ufficialmente con la L.R. n. 25/2021, inaugura un ricco calendario di eventi diffusi che nei prossimi mesi vedrà protagonisti decine di Comuni, Pro Loco e associazioni locali.

L’inaugurazione a Villa Barbaro

La cerimonia ufficiale di apertura si terrà in una cornice d’eccezione: Villa Barbaro a Maser (TV). A partire dalle ore 10:30, le autorità regionali e i rappresentanti del territorio daranno il via alle celebrazioni. Il programma della mattinata prevede:

Ore 10:45 – Saluti di benvenuto: Interverranno Vittorio Dalle Ore (proprietario di Villa Maser), Giovanni Follador (Presidente Unpli Treviso), Claudia Benedos (Sindaco di Maser) e Fabio Marin (Presidente Riserva MAB Unesco del Montegrappa).

Interverranno (proprietario di Villa Maser), (Presidente Unpli Treviso), (Sindaco di Maser) e (Presidente Riserva MAB Unesco del Montegrappa). Ore 11:00 – Cerimonia di Inaugurazione: Presentazione della Vª edizione a cura di Marco Zecchinato , Assessore regionale agli Enti Locali e all’Identità Veneta, e Rino Furlan , Presidente UNPLI Veneto.

Presentazione della Vª edizione a cura di , Assessore regionale agli Enti Locali e all’Identità Veneta, e , Presidente UNPLI Veneto. A seguire: Una visita guidata al Giardino Storico della Villa e un brindisi conclusivo presso il suggestivo Ninfeo.

Zecchinato: “Un patrimonio unico da tutelare”

“Valorizziamo l’identità del territorio attraverso la tutela di un patrimonio unico” ha dichiarato l’assessore Marco Zecchinato, primo promotore della ricorrenza. “Insieme a mare e montagna, il sistema collinare rappresenta un pilastro strategico per la Regione, capace di generare sviluppo e sostenibilità attraverso il turismo lento e l’artigianato”.

L’assessore ha poi sottolineato l’importanza dei 12 ambiti coinvolti — che spaziano dai Colli Euganei (Riserva della Biosfera MAB Unesco dal 2024) alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene — definendoli un “mosaico di biodiversità e tradizioni secolari unico al mondo”.

Il ruolo delle Pro Loco e il programma 2026

Fondamentale per la riuscita della manifestazione è il lavoro delle oltre 570 Pro Loco venete, descritte da Zecchinato come il “braccio operativo della Regione”. Durante l’incontro di domenica a Maser verrà presentato l’intero programma del primo semestre 2026, che toccherà aree chiave come la Valpolicella, i Berici, il Montello, i Lessini e la Pedemontana.