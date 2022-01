Da Taiwan al lago ghiacciato in Cadore: turista scivola e si ferisce

Ieri intorno alle 13 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato a Misurina, poiché, mentre stava camminando sopra il lago ghiacciato, una turista taiwanese di 54 anni era scivolata battendo la testa. Atterrati nelle vicinanze, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno raggiunto la donna, le hanno prestato le prime cure e la hanno caricata a bordo. Sul posto è intervenuto in supporto alle operazioni anche un tecnico del Soccorso alpino di Auronzo. L’infortunata è stata trasportata a Vallesella e affidata a un’ambulanza diretta all’ospedale di Pieve di Cadore, in quanto l’elisoccorso è stato di seguito dirottato sul Crissin di Laggio per un malore.