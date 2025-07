Da Chioggia a Singapore in bicicletta: il viaggio di Alessia e Stefano fa tappa all’Eroica Caffè Padova

Giovedì 3 luglio alle ore 20.45, Eroica Caffè Padova ospita una serata speciale dedicata al racconto di un viaggio meraviglioso e fuori dall’ordinario: 476 giorni in bicicletta, da Chioggia a Singapore, attraversando deserti, montagne e frontiere.

I protagonisti sono Alessia e Stefano, due giovani che hanno deciso di pedalare verso l’Asia, spinti da una grande carica di libertà, entusiasmo e frenati, all’inizio, solo da fin troppi bagagli.

Il viaggio è iniziato il 15 febbraio 2024 senza un itinerario definito, ma con una meta chiara e una visione romantica della strada. Dopo aver costeggiato l’Adriatico e superato l’inverno dei Balcani, sono entrati in Turchia e da lì hanno attraversato la Georgia, per poi volare in Kazakistan e affrontare i deserti del Mangystau. In Tagikistan hanno raggiunto il punto più alto del viaggio: 4.655 metri lungo la Pamir Highway. Hanno attraversato il confine cinese, superato il Karakorum Pass, viaggiato in Pakistan, India e poi ancora in Vietnam, Cambogia, Laos, Thailandia e Malesia, per arrivare infine a Singapore dopo quasi 16 mesi in sella.

Quella di Alessia e Stefano non è un’impresa sportiva (nonostante le indubbie fatiche), ma un’esperienza culturale e umana di immersione totale nel mondo e nella sua diversità. Hanno dormito nei templi buddhisti, attraversato terre remote, condiviso la strada con cammelli e serpenti, imparato a vivere con poco e ad apprezzare l’essenziale.

L’appuntamento all’Eroica Caffè Padova sarà un’occasione per ascoltare la loro storia dalla loro voce, tra immagini, aneddoti e riflessioni su cosa significhi oggi viaggiare lentamente, in equilibrio tra fatica e meraviglia.