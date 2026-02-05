Da Asolo al Vicentino per sversare liquami: sequestrati trattore e carro-botte a un agricoltore

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Asolo e del Monte Grappa hanno proceduto al sequestro preventivo di un trattore agricolo e di un carro-botte carico di effluenti zootecnici, ipotizzando a carico del conducente il reato di gestione illecita di rifiuti e violazioni penali delle norme a tutela delle acque dall’inquinamento da nitrati.

L’intervento è scattato a seguito di un controllo effettuato il 21 gennaio 2026, quando i militari hanno individuato un convoglio agricolo che procedeva lungo via Piovega, nel Comune di Asolo (Treviso). Le successive verifiche hanno permesso di accertare che i mezzi erano diretti verso un terreno nel Comune di Mussolente, in provincia di Vicenza, classificato come zona vulnerabile ai nitrati, dove era in corso uno spandimento massivo di liquami.

Dagli accertamenti è emerso che l’attività veniva svolta in palese violazione del divieto assoluto di spandimento previsto nel periodo invernale, oltre che in assenza della necessaria documentazione di trasporto. Ulteriori verifiche hanno inoltre evidenziato che i terreni interessati non risultavano inclusi in alcun piano di utilizzazione agronomica né in alcuna comunicazione nitrati, rendendo di fatto vietata ogni operazione di spandimento anche al di fuori del periodo di fermo stagionale.

Per impedire la prosecuzione dell’illecito e prevenire potenziali danni ambientali, i Carabinieri Forestali hanno immediatamente interrotto l’attività e posto sotto sequestro i mezzi agricoli utilizzati.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo in caso di sentenza definitiva di condanna.

I Carabinieri Forestali fanno sapere che i controlli proseguiranno sia in orario diurno che notturno, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni illeciti di inquinamento ambientale da nitrati.