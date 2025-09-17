Da Agugliaro ad Arzignano: 8,4 milioni di euro ai Comuni vicentini per 38 interventi
Sicurezza e mobilità: la Provincia mette oltre 8,4 milioni di euro per 38 interventi strategici nei Comuni vicentini.
Nel 2026 cantieri per 16,7 milioni di euro.
Vicenza, 16 settembre 2025 – Il fondo a favore della sicurezza stradale diventa ancora più corposo, passando da 6 a più di 8,4 milioni di euro (8.424.279 euro per la precisione). Lo hanno annunciato questa mattina il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin e il consigliere provinciale con delega alla Viabilità nord est Francesco Enrico Gonzo, assente giustificato il consigliere per la Viabilità sud-ovest Davide Berton.
Una iniezioni di 2,4 milioni di euro su un fondo che supera così gli 8,4 milioni di euro, destinati a 38 Comuni vicentini per altrettanti interventi di messa in sicurezza e miglioramento della mobilità lungo le strade provinciali, con l’obiettivo di promuovere una viabilità più sicura, sostenibile e inclusiva. Ad oggi si tratta perlopiù di progetti esecutivi, ma grazie alla sinergia tra Provincia e Comuni, ai fondi messi dai Comuni e al contributo della Provincia di Vicenza, ben presto diventeranno cantieri per un valore totale di 16.765.340 euro
“Sono contributi che hanno l’obiettivo di moltiplicare le opere sul territorio -spiega il presidente Nardin- I Comuni individuano le priorità e le condividono con la Provincia, poi ognuno mette una parte con una visione comune, che è quella della cura del territorio. Dietro ad ogni progetto c’è una comunità che aspetta risposte e merita attenzione: il contributo della Provincia rende concreti i progetti, accelera i tempi e genera valore per il territorio. Serve sicurezza sulle strade, anche alla luce dei recenti tragici fatti di cronaca, serve più illuminazione, più spazi dedicati all’utenza debole, ed è su questo che stiamo lavorando.”
“Abbiamo potenziato il fondo per dare risposta a più Comuni -commenta il consigliere Gonzo- Grazie ai 2,4 milioni di euro in più, finanziamo 9 opere di altrettanti Comuni, per un valore di circa 4 milioni di euro. Non si tratta semplicemente di numeri, ma di aspettative soddisfatte, di opere di cui il vicentino ha bisogno.”
Si tratta perlopiù di realizzazione di rotatorie per la regolazione del traffico in punti critici; costruzione di piste ciclabili e percorsi ciclo-pedonali; messa in sicurezza di attraversamenti pedonali, con illuminazione dedicata e segnaletica intelligente; riqualificazione urbana con abbattimento delle barriere architettoniche; installazione di impianti semaforici intelligenti e dissuasori di velocità.
I contributi coprono una media del 63% del costo complessivo delle opere, fino ad un massimo del 90%, con priorità agli interventi in fase avanzata e a quelli che rispondono a criteri di urgenza e impatto sulla sicurezza stradale.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma provinciale di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre l’incidentalità, favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta, migliorare l’accessibilità per tutti i cittadini.
I Comuni destinatari dei contributi sono: Dueville, Camisano Vicentino, Marostica, Villaverla, Longare, Bassano del Grappa, Trissino, Orgiano, Brendola, San Pietro Mussolino, Castelgomberto, Brogliano, Isola Vicentina, Lugo di Vicenza, Costabissara, Lonigo, Caldogno, Agugliaro, San Vito di Leguzzano, Cogollo del Cengio, Nove, Rossano Veneto, Zugliano, Pove del Grappa, Pozzoleone, Zanè, Campiglia dei Berici, Schio, Malo, Arzignano, Crespadoro, Montorso, Mussolente, Colceresa, Chiampo, Montegalda, Tonezza del Cimone, Tezze sul Brenta (gli ultimi 9 Comuni sono quelli che trovano risposta grazie al nuovo stanziamento).
Gli interventi più corposi
Tra i progetti più rilevanti spicca quello del Comune di Bassano del Grappa, che prevede la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo lviale Vicenza. L’intervento, articolato in due sezioni, ha un valore complessivo di 1.450.000 euro ed è pensato per migliorare la mobilità dolce e la sicurezza dei ciclisti in un’area ad alta percorrenza.
Il Comune di Lonigo ha un progetto da 1.199.800 euro che prevede la messa in sicurezza dell’intersezione tra la SP 17 e le vie Casette e Pozzola, nella frazione di Almisano. L’intervento include la costruzione di due rotatorie collegate tra loro, impianti di illuminazione, rete di smaltimento delle acque meteoriche e barriere stradali.
Molto significativo anche l’intervento del Comune di Caldogno, che vale 1.105.000 euro per la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via Giaroni, con contestuale rifacimento della rete idrica e fognaria. Si tratta di un progetto integrato che migliora sia la mobilità che le infrastrutture di base.
Il Comune di Lugo di Vicenza propone un tratto di pista ciclabile lungo la SP 68, in via Roma, per un importo di 950.000 euro. L’opera si inserisce in un piano di continuità con altri tratti già finanziati, e punta a rafforzare la rete ciclabile locale.
Anche Camisano Vicentino figura tra i più consistenti, con 910.000 euro destinati alla realizzazione di una rotatoria strategica all’intersezione tra le SP 117 Camisana, SP 24 Torrerossa per Piazzola e SP 25Torrerossa per Carturo, accompagnata da sistemi di moderazione del traffico.
Infine, il Comune di Pozzoleone presenta un progetto da 850.000 euro per la realizzazione di una nuova pista ciclabile che collega via Molina a via Chiesa di Friola, con collegamento al centro polivalente e alle scuole.
Questi interventi non solo si distinguono per l’entità economica, ma anche per l’impatto strutturale e sociale che promettono di generare nei rispettivi territori.
Elenco completo degli interventi
|N.
|Comune
|Intervento
|Importo Opera
|Contributo Provincia
|1
|Dueville
|Messa in sicurezza intersezione tra la SP 50 e la SP 112
|€ 470.000
|€ 329.000
|2
|Camisano Vicentino
|Messa in sicurezza mediante realizzazione di una rotatoria all’intersezione delle strade provinciali n.117 Camisana, n.24 Torrossa per Piazzola, n.25 Torrossa per Carturo
|€ 910.000
|€ 450.000
|3
|Bassano del Grappa
|Pista ciclabile Viale Vicenza
|€ 1.450.000
|€ 290.000
|4
|Trissino
|Messa in sicurezza della SP 38 Selva’ tra ilKm 7 ed il Km 9 con la realizzazione di due tratti di percorso pedonale protetto
|€ 610.812
|€ 244.325
|5
|Brendola
|Sicurezza attraversamenti pedonali SP 500
|€ 540.000
|€ 216.000
|6
|Villaverla
|Messa in sicurezza del centro abitato di Villaverla lungo la S.P. 349
|€ 205.000
|€ 82.000
|7
|Orgiano
|Messa in sicurezza di un tratto di SP 8 tra via IV Novembre e via S. Francesco con realizzazione percorso ciclabile
|€ 220.000
|€ 132.000
|8
|Longare
|Realizzazione percorso ciclabile lungo via Scodegarda
|€ 797.000
|€ 398.500
|9
|San Pietro Mussolino
|Messa in sicurezza SP 31 con realizzazione di marciapiede
|€ 110.000
|€ 77.000
|10
|Asigliano Veneto
|Messa in sicurezza della viabilità provinciale con spostamento della fermata dell’autobus lungo la SP 3 Colognese
|€ 34.000
|€ 23.800
|11
|Castelgomberto
|Intervento messa in sicurezza Viale Chiuse, con piastre rialzate, marciapiede, pista ciclabile
|€ 470.000
|€ 235.000
|12
|Costabissara
|Rifacimento e messa in sicurezza dimarciapiedi e tratti ciclabili lungo la SP 46
|€ 384.000
|€ 192.000
|13
|Lonigo
|Messa in sicurezza intersezione tra la S.P. 17 e le vie Casette e Pozzola in frazione di Almisano
|€ 1.199.800
|€ 450.000
|14
|Brogliano
|Messa in sicurezza SP 102 – Collegamento ciclopedonale tra via Pozza e via A. Moro
|€ 470.000
|€ 282.000
|15
|Isola Vicentina
|Tratto di pista ciclo-pedonale in zona Fabbrega
|€ 330.000
|€ 132.000
|16
|Lugo di Vicenza
|Realizzazione tratto pista ciclabile in via Roma lungo la SP 68
|€ 950.000
|€ 450.000
|17
|Caldogno
|Realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via Giaroni, estensione rete fognaria e rifacimento rete idrica via Giaroni e via Ca’ Alta
|€ 1.105.000
|€ 442.000
|18
|Agugliaro
|Riqualificazione, messa in sicurezza e moderazione del traffico della rotatoria all’intersezione SP 247 Riviera Berica e SP 7 Liona e del tratto della SP 247 in località Ponticelli
|€ 180.000
|€ 162.000
|19
|Campiglia dei Berici
|Proseguimento marciapiede lungo via Donanzola e installazione di dissuasori
|€ 132.000
|€ 92.400
|20
|San Vito di Leguzzano
|Messa in sicurezza SP 47 in via Pozzoli
|€ 97.000
|€ 58.200
|21
|Zanè
|Messa in sicurezza SP 66 intersezione via Trieste e via Cuso
|€ 24.400
|€ 14.640
|22
|Cogollo del Cengio
|Interventi per la sicurezza pedonale lungo la SP 350
|€ 110.000
|€ 77.000
|23
|Nove
|Messa in sicurezza della SP 52 nelle intersezioni urbane via Martini e via Parini
|€ 465.000
|€ 325.500
|24
|Rossano Veneto
|Messa in sicurezza tratto SP 55 Via Cusinati
|€ 164.000
|€ 82.000
|25
|Zugliano
|Realizzazione impianto semaforico con attraversamenti ciclopedonali intersezione via Palù – Asiago – Cavaion SP 67
|€ 60.053
|€ 36.031
|26
|Pove del Grappa
|Messa in sicurezza SP 74 in centro abitato
|€ 21.000
|€ 14.700
|27
|Pozzoleone
|Nuova pista ciclabile da via Molina a via Chiesa di Friola lungo SP 51
|€ 850.000
|€ 450.000
|28
|Schio
|Realizzazione pista ciclabile lungo la SP 350
|€ 400.000
|€ 160.000
|29
|Malo
|Messa in sicurezza della viabilità provinciale con potenziamento dell’illuminazione
|€ 212.414
|€ 106.207
|30
|Arzignano
|Realizzazione rotatoria tra Via Vignaga e la SP 89
|€ 700.000
|€ 280.000
|31
|Chiampo
|Messa in sicurezza SP 31 intersezione Via Alfieri e attraversamento pedonale nel centro abitato
|€ 519.371
|€ 259.685
|32
|Crespadoro
|Messa in sicurezza SP 31 frazione Durlo
|€ 562.500
|€ 450.000
|33
|Montorso
|Realizzazione incrocio tra via Roggia di mezzo, via Papa Giovanni XXIII e via Roggia di Sopra intersezione SP 33–SP105
|€ 199.000
|€ 179.100
|34
|Mussolente
|Messa in sicurezza intersezioni e attraversamenti pedonali lungo SP 75 in località Casoni
|€ 330.000
|€ 165.000
|35
|Tonezza del Cimone
|Messa in sicurezza SP 64 tratto via Roma
|€ 485.000
|€ 388.000
|36
|Colceresa
|Messa in sicurezza incrocio SP 121 e SP 70 con via Ghebo
|€ 297.990
|€ 268.191
|37
|Montegalda
|Messa in sicurezza SP 20 “Bacchiglione” dal centro abitato della frazione di Colzè
|€ 400.000
|€ 280.000
|38
|Tezze sul Brenta
|Messa in sicurezza SP 54 percorsi pedonali e attraversamenti lungo viale Brenta
|€ 300.000
|€ 150.000
|TOTALE
|€ 16.765.340
|€ 8.424.279