17 Settembre 2025 - 15.07

Da Agugliaro ad Arzignano: 8,4 milioni di euro ai Comuni vicentini per 38 interventi

REDAZIONE
Sicurezza e mobilità: la Provincia mette oltre 8,4 milioni di euro per 38 interventi strategici nei Comuni vicentini.

Nel 2026 cantieri per 16,7 milioni di euro.

Vicenza, 16 settembre 2025 – Il fondo a favore della sicurezza stradale diventa ancora più corposo, passando da 6 a più di 8,4 milioni di euro (8.424.279 euro per la precisione). Lo hanno annunciato questa mattina il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin e il consigliere provinciale con delega alla Viabilità nord est Francesco Enrico Gonzo, assente giustificato il consigliere per la Viabilità sud-ovest Davide Berton.

Una iniezioni di 2,4 milioni di euro su un fondo che supera così gli 8,4 milioni di euro, destinati a 38 Comuni vicentini per altrettanti interventi di messa in sicurezza e miglioramento della mobilità lungo le strade provinciali, con l’obiettivo di promuovere una viabilità più sicura, sostenibile e inclusiva. Ad oggi si tratta perlopiù di progetti esecutivi, ma grazie alla sinergia tra Provincia e Comuni, ai fondi messi dai Comuni e al contributo della Provincia di Vicenza, ben presto diventeranno cantieri per un valore totale di 16.765.340 euro

“Sono contributi che hanno l’obiettivo di moltiplicare le opere sul territorio -spiega il presidente Nardin- I Comuni individuano le priorità e le condividono con la Provincia, poi ognuno mette una parte con una visione comune, che è quella della cura del territorio. Dietro ad ogni progetto c’è una comunità che aspetta risposte e merita attenzione: il contributo della Provincia rende concreti i progetti, accelera i tempi e genera valore per il territorio. Serve sicurezza sulle strade, anche alla luce dei recenti tragici fatti di cronaca, serve più illuminazione, più spazi dedicati all’utenza debole, ed è su questo che stiamo lavorando.”

“Abbiamo potenziato il fondo per dare risposta a più Comuni -commenta il consigliere Gonzo- Grazie ai 2,4 milioni di euro in più, finanziamo 9 opere di altrettanti Comuni, per un valore di circa 4 milioni di euro. Non si tratta semplicemente di numeri, ma di aspettative soddisfatte, di opere di cui il vicentino ha bisogno.”

Si tratta perlopiù di realizzazione di rotatorie per la regolazione del traffico in punti critici; costruzione di piste ciclabili e percorsi ciclo-pedonali; messa in sicurezza di attraversamenti pedonali, con illuminazione dedicata e segnaletica intelligente; riqualificazione urbana con abbattimento delle barriere architettoniche; installazione di impianti semaforici intelligenti e dissuasori di velocità.

I contributi coprono una media del 63% del costo complessivo delle opere, fino ad un massimo del 90%, con priorità agli interventi in fase avanzata e a quelli che rispondono a criteri di urgenza e impatto sulla sicurezza stradale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma provinciale di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre l’incidentalità, favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta, migliorare l’accessibilità per tutti i cittadini.

Comuni destinatari dei contributi sono: Dueville, Camisano Vicentino, Marostica, Villaverla, Longare, Bassano del Grappa, Trissino, Orgiano, Brendola, San Pietro Mussolino, Castelgomberto, Brogliano, Isola Vicentina, Lugo di Vicenza, Costabissara, Lonigo, Caldogno, Agugliaro, San Vito di Leguzzano, Cogollo del Cengio, Nove, Rossano Veneto, Zugliano, Pove del Grappa, Pozzoleone, Zanè, Campiglia dei Berici, Schio, Malo, Arzignano, Crespadoro, Montorso, Mussolente, Colceresa, Chiampo, Montegalda, Tonezza del Cimone, Tezze sul Brenta (gli ultimi 9 Comuni sono quelli che trovano risposta grazie al nuovo stanziamento).

Gli interventi più corposi

Tra i progetti più rilevanti spicca quello del Comune di Bassano del Grappa, che prevede la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo lviale Vicenza. L’intervento, articolato in due sezioni, ha un valore complessivo di 1.450.000 euro ed è pensato per migliorare la mobilità dolce e la sicurezza dei ciclisti in un’area ad alta percorrenza.

Il Comune di Lonigo ha un progetto da 1.199.800 euro che prevede la messa in sicurezza dell’intersezione tra la SP 17 e le vie Casette e Pozzola, nella frazione di Almisano. L’intervento include la costruzione di due rotatorie collegate tra loro, impianti di illuminazione, rete di smaltimento delle acque meteoriche e barriere stradali.

Molto significativo anche l’intervento del Comune di Caldogno, che vale 1.105.000 euro per la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via Giaroni, con contestuale rifacimento della rete idrica e fognaria. Si tratta di un progetto integrato che migliora sia la mobilità che le infrastrutture di base.

Il Comune di Lugo di Vicenza propone un tratto di pista ciclabile lungo la SP 68, in via Roma, per un importo di 950.000 euro. L’opera si inserisce in un piano di continuità con altri tratti già finanziati, e punta a rafforzare la rete ciclabile locale.

Anche Camisano Vicentino figura tra i più consistenti, con 910.000 euro destinati alla realizzazione di una rotatoria strategica all’intersezione tra le SP 117 Camisana, SP 24 Torrerossa per Piazzola e SP 25Torrerossa per Carturo, accompagnata da sistemi di moderazione del traffico.

Infine, il Comune di Pozzoleone presenta un progetto da 850.000 euro per la realizzazione di una nuova pista ciclabile che collega via Molina a via Chiesa di Friola, con collegamento al centro polivalente e alle scuole.

Questi interventi non solo si distinguono per l’entità economica, ma anche per l’impatto strutturale e sociale che promettono di generare nei rispettivi territori.

Elenco completo degli interventi

N.ComuneInterventoImporto OperaContributo Provincia
1DuevilleMessa in sicurezza intersezione tra la SP 50 e la SP 112€ 470.000€ 329.000
2Camisano VicentinoMessa in sicurezza mediante realizzazione di una rotatoria all’intersezione delle strade provinciali n.117 Camisana, n.24 Torrossa per Piazzola, n.25 Torrossa per Carturo€ 910.000€ 450.000
3Bassano del GrappaPista ciclabile Viale Vicenza€ 1.450.000€ 290.000
4TrissinoMessa in sicurezza della SP 38 Selva’ tra ilKm 7 ed il Km 9 con la realizzazione di due tratti di percorso pedonale protetto€ 610.812€ 244.325
5BrendolaSicurezza attraversamenti pedonali SP 500€ 540.000€ 216.000
6VillaverlaMessa in sicurezza del centro abitato di Villaverla lungo la S.P. 349€ 205.000€ 82.000
7OrgianoMessa in sicurezza di un tratto di SP 8 tra via IV Novembre e via S. Francesco con realizzazione percorso ciclabile€ 220.000€ 132.000
8LongareRealizzazione percorso ciclabile lungo via Scodegarda€ 797.000€ 398.500
9San Pietro MussolinoMessa in sicurezza SP 31 con realizzazione di marciapiede€ 110.000€ 77.000
10Asigliano VenetoMessa in sicurezza della viabilità provinciale con spostamento della fermata dell’autobus lungo la SP 3 Colognese€ 34.000€ 23.800
11CastelgombertoIntervento messa in sicurezza Viale Chiuse, con piastre rialzate, marciapiede, pista ciclabile€ 470.000€ 235.000
12CostabissaraRifacimento e messa in sicurezza dimarciapiedi e tratti ciclabili lungo la SP 46€ 384.000€ 192.000
13LonigoMessa in sicurezza intersezione tra la S.P. 17 e le vie Casette e Pozzola in frazione di Almisano€ 1.199.800€ 450.000
14BroglianoMessa in sicurezza SP 102 – Collegamento ciclopedonale tra via Pozza e via A. Moro€ 470.000€ 282.000
15Isola VicentinaTratto di pista ciclo-pedonale in zona Fabbrega€ 330.000€ 132.000
16Lugo di VicenzaRealizzazione tratto pista ciclabile in via Roma lungo la SP 68€ 950.000€ 450.000
17CaldognoRealizzazione di una pista ciclopedonale lungo via Giaroni, estensione rete fognaria e rifacimento rete idrica via Giaroni e via Ca’ Alta€ 1.105.000€ 442.000
18AgugliaroRiqualificazione, messa in sicurezza e moderazione del traffico della rotatoria all’intersezione SP 247 Riviera Berica e SP 7 Liona e del tratto della SP 247 in località Ponticelli€ 180.000€ 162.000
19Campiglia dei BericiProseguimento marciapiede lungo via Donanzola e installazione di dissuasori€ 132.000€ 92.400
20San Vito di LeguzzanoMessa in sicurezza SP 47 in via Pozzoli€ 97.000€ 58.200
21ZanèMessa in sicurezza SP 66 intersezione via Trieste e via Cuso€ 24.400€ 14.640
22Cogollo del CengioInterventi per la sicurezza pedonale lungo la SP 350€ 110.000€ 77.000
23NoveMessa in sicurezza della SP 52 nelle intersezioni urbane via Martini e via Parini€ 465.000€ 325.500
24Rossano VenetoMessa in sicurezza tratto SP 55 Via Cusinati€ 164.000€ 82.000
25ZuglianoRealizzazione impianto semaforico con attraversamenti ciclopedonali intersezione via Palù – Asiago – Cavaion SP 67€ 60.053€ 36.031
26Pove del GrappaMessa in sicurezza SP 74 in centro abitato€ 21.000€ 14.700
27PozzoleoneNuova pista ciclabile da via Molina a via Chiesa di Friola lungo SP 51€ 850.000€ 450.000
28SchioRealizzazione pista ciclabile lungo la SP 350€ 400.000€ 160.000
29MaloMessa in sicurezza della viabilità provinciale con potenziamento dell’illuminazione€ 212.414€ 106.207
30ArzignanoRealizzazione rotatoria tra Via Vignaga e la SP 89€ 700.000€ 280.000
31ChiampoMessa in sicurezza SP 31 intersezione Via Alfieri e attraversamento pedonale nel centro abitato€ 519.371€ 259.685
32CrespadoroMessa in sicurezza SP 31 frazione Durlo€ 562.500€ 450.000
33MontorsoRealizzazione incrocio tra via Roggia di mezzo, via Papa Giovanni XXIII e via Roggia di Sopra intersezione SP 33–SP105€ 199.000€ 179.100
34MussolenteMessa in sicurezza intersezioni e attraversamenti pedonali lungo SP 75 in località Casoni€ 330.000€ 165.000
35Tonezza del CimoneMessa in sicurezza SP 64 tratto via Roma€ 485.000€ 388.000
36ColceresaMessa in sicurezza incrocio SP 121 e SP 70 con via Ghebo€ 297.990€ 268.191
37MontegaldaMessa in sicurezza SP 20 “Bacchiglione” dal centro abitato della frazione di Colzè€ 400.000€ 280.000
38Tezze sul BrentaMessa in sicurezza SP 54 percorsi pedonali e attraversamenti lungo viale Brenta€ 300.000€ 150.000
TOTALE€ 16.765.340€ 8.424.279

