Cultura Identità si amplia a Nord-est: un nuovo presidente per il Veneto

Continua il percorso di crescita e radicamento sul territorio nazionale di Cultura Identità, con l’ampliamento dell’organigramma al Veneto. Il movimento, fondato nel 2018 dall’attore e regista Edoardo Sylos Labini allo scopo di promuovere e difendere il patrimonio culturale e artistico italiano, ha una nuova guida regionale. Si tratta del vicentino Alessandro Benigno, che sarà coadiuvato dal vice responsabile territoriale Alvaro Gradella. Benigno, 34 anni, è laureato in Giurisprudenza e svolge la professione di giornalista e consulente in comunicazione strategica e tutela reputazionale per società e istituzioni nazionali e internazionali. Gradella, invece, vanta una lunga carriera alle spalle come attore cinematografico, televisivo e conduttore radiofonico. Ha fatto parte, fra diverse altre produzioni, del cast di serie Mediaset come “Il Falco e la Colomba” e film sul grande schermo come “Il Leone di Vetro” e “Rosso Istria”. Con le nomine di Benigno e Gradella, il movimento che raduna in tutta Italia decine di imprenditori, giornalisti, artisti e operatori culturali, anche nel cuore del Nordest potrà aggregare associazioni, fondazioni e organizzare iniziative volte a valorizzare l’italianità in ogni sua forma espressiva. Cultura Identità, che è anche un progetto editoriale, ospita alcune delle firme più interessanti e controcorrente del giornalismo italiano: da Vittorio Sgarbi a Franco Cardini, da Marcello Veneziani a Francesco Alberoni, da Giampaolo Rossi ad Angelo Crespi, da Laura Tecce a Francesca Barbi Marinetti e molti altri.