CREAZZO – 26enne cade in mountain bike e sbatte la testa

Trauma cranico per un giovane che aveva deciso di effettuare un’escursione sui colli Eugani, nella zona del Monte Mottolone, vicino ad Arquà Petrarca. Nel pomeriggio di ieri un 26enne di Creazzo è rimasto ferito in seguito alla caduta con la sua mountain bike, venendo trasferito in ospedale con l’elisoccorso.

Secondo le ricostruzioni, il giovane stava percorrendo in solitaria un sentiero quando sarebbe caduto, battendo la testa con violenza. A ritrovarlo è stato un ciclista di passaggio, che ha avvertito subito i soccorsi.

Immediatamente sono giunti sul posto sette soccorritori, assieme al personale medico dell’elicottero di Padova emergenze. Dopo le prime cure, il giovane è stato imbarellato e trasportato per 150 metri fino all’elicottero, decollato in direzione dell’ospedale.