COVID VENETO – Altri 5709 casi, ricoveri sopra quota 1000 – 135 persone in ospedale nel Vicentino

Sono 5.709 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, in discesa rispetto ai giorni precedenti, che portano il totale dei contagi a 2.375.894.

Vi sono anche 12 vittime, con il totale a 15.602.



Prosegue la discesa dei casi attuali, che sono 62.991 (-541), ma anche la risalita dei ricoveri oltre quota mille, che sono 1.053 (+7) in area medica e 51 (+4) in terapia intensiva.

La campagna vaccinale registra 4.191 somministrazioni nella giornata di ieri, in maggioranza (3.959) quarte dosi; la copertura della popolazione con il secondo booster è al 7,6%.