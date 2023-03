Sono 620 i casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 2 le vittime; il totale dei contagi da inizio pandemia è di 2.695.833, quello dei morti è di 16.690.



Prosegue la risalita dei positivi ufficiali, che sono 17.227, 168 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Risalgono anche (+15) i ricoveri in area non critica, che sono 899, mentre scendono (-2) i pazienti in terapia intensiva. (ANSA).