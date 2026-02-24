ATTUALITA'
24 Febbraio 2026 - 18.03

Da oggi è attivo l’obblico dell’alcolock in auto

REDAZIONE
Entra ufficialmente nella fase operativa l’obbligo di installare l’alcolock sulle auto di chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Dopo oltre quindici mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul Portale dell’Automobilista l’elenco dei dispositivi omologati, dei rivenditori e delle officine autorizzate, rendendo la misura pienamente applicabile. L’alcolock, tecnicamente definito Ignition Interlock Device (IID), è un dispositivo elettronico installato a bordo del veicolo che impedisce l’avvio del motore se il guidatore non supera un test dell’alito. Prima di girare la chiave o attivare il sistema di avviamento, il conducente deve soffiare in un boccaglio monouso collegato al dispositivo: se viene rilevata anche una minima traccia di alcol, il motore non si avvia. Il principio è semplice: solo un tasso alcolemico pari a zero consente la partenza. Il sistema, obbligatorio per determinate categorie di conducenti, è concepito per prevenire recidive nella guida in stato di ebbrezza e ridurre il rischio di incidenti stradali legati all’alcol.

