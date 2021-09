COVID – Gli USA riaprono i confini a novembre, per i vaccinati

Venti mesi dopo, gli europei potranno nuovamente mettere piede sul suolo americano. La Casa Bianca ha annunciatoche tutti i viaggiatori internazionali potranno attraversare i confini americani a partire dai “primi di novembre” . Una condizione deve essere soddisfatta: che siano completamente vaccinati contro il Covid-19. Per i viaggiatori dell’Unione Europea, del Regno Unito o persino della Cina, questo è il primo dall’inizio della crisi sanitaria, nel marzo 2020.

Tuttavia, oltre al vaccino, gli Stati Uniti stanno pianificando diverse misure per limitare il rischio di contaminazione attraverso l’Atlantico. Così, i viaggiatori provenienti dall’estero dovranno essere testati e indossare una mascherina, mentre sarà predisposto un sistema per contattare queste persone, precisa Jeff Zients, coordinatore della lotta alla pandemia alla Casa Bianca.

Gli Stati Uniti si sono presi il tempo, ha detto, di mettere in atto un sistema globale basato su “individui” e non su differenze di trattamento a seconda del paese di origine. Tuttavia, non ha indicato immediatamente quali vaccini sarebbero stati riconosciuti dagli Stati Uniti per consentire l’ingresso dei viaggiatori.

Il coordinatore della lotta alla pandemia di Joe Biden ha anche precisato che gli americani non vaccinati che torneranno negli Stati Uniti dopo un soggiorno all’estero sarebbero soggetti a obblighi di test ancora più severi. Verrà quindi chiesto loro di essere testati il ​​giorno precedente il loro ritorno, e di essere testati nuovamente dopo il loro arrivo sul suolo americano.