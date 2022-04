Covid, fine dell’emergenza sanitaria: ecco le nuove regole sul green pass

Con la mezzanotte è finita l’emergenza sanitaria e, a cominciare da oggi, il green pass non è più obbligatorio per molte attività quotidiane. Di seguito, ecco dove non è necessaria la certificazione verde:

NEGOZI E UFFICI PUBBLICI

Pur con l’obbligo di mascherina protettiva, non è più richiesto alcun tipo di green pass, nemmeno quello base.

BAR E RISTORANTI

Non è più necessario esibire il green pass per sedersi nei tavoli all’esterno di bar e ristoranti, ma solo all’interno e comunque basterà quello base, ottenibile con il risultato negativo di un tampone.

CINEMA, TEATRI E PALESTRE

Ancora non cambia l’obbligo per cinema, in teatro, in palestra, in piscina e per andare ai concerti bisognerà ancora presentarsi con il super green pass e con l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2. Per gli eventi all’aperto, invece, basterà quello normale.

MUSEI, MOSTRE, BIBLIOTECHE

Non viene più richiesto alcun green pass, ma permane l’obbligo di mascherina.

MEZZI PUBBLICI

Non serve più il green pass sui mezzi pubblici di trasporto locale, mentre rimane obbligatoria la mascherina Ffp2.