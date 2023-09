Cosa dovresti eliminare dalla colazione di tuo figlio

Si sente spesso dire che la colazione è il pasto più importante della giornata. Per i bambini è il momento di recuperare le forze dopo il sonno notturno, perché crescendo hanno bisogno di energia! Una colazione equilibrata è quindi essenziale per consentire loro di avere un apporto nutrizionale completo per affrontare la giornata.

Offrendo ai vostri bambini una bevanda calda, possibilmente senza zucchero, un alimento contenente proteine ​​come uova o ricotta, un frutto e un prodotto ricco di carboidrati come le fette biscottate, potranno godere dei benefici di una colazione equilibrata e completa!

Naturalmente potete variare i piaceri: fette di pane integrale al posto delle fette biscottate, un po’ di muesli in cui infilare la frutta secca, una composta fatta in casa per sostituire la frutta al mattino… Le idee sono tantissime!

Accompagnati da un bicchiere d’acqua per rimanere idratati e i bambini sono pronti per iniziare una nuova bellissima giornata a scuola!

Quali sono i cibi da evitare la mattina?

Il corpo umano, e soprattutto quello dei bambini, ha bisogno di grassi per funzionare al mattino. Problema: la maggior parte dei prodotti venduti nei supermercati per la colazione sono pieni di zuccheri…

Dal punto di vista nutrizionale, i prodotti ultralavorati a base di farine raffinate o zuccheri aggiunti sono sconsigliati e potrebbero addirittura essere causa di problemi di salute. Lo zucchero è infatti responsabile dei picchi di zucchero nel sangue che portano all’ipoglicemia. Conseguenza: con una colazione troppo dolce i bambini iniziano ad avere fame più velocemente e la concentrazione è più difficile. Dopo un periodo di iperattività, osservato spesso al mattino, i più piccoli sono molto stanchi e hanno più difficoltà a restare attenti in classe.

Vi consigliamo quindi di bandire il più possibile i suoi prodotti: cereali, cioccolato in polvere, torte industriali e altra pasticceria sono quindi da offrire con moderazione!