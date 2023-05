CORNEDO – Maltrattamenti nei confronti dei familiari e detenzione di droga, arrestato 31enne

I militari del Comando Compagnia di Valdagno nel corso della giornata del 27 maggio 2023 hanno dato esecuzione ad una ordinanza di “Custodia cautelare in carcere in aggravamento misura cautelare”, emessa in data 26.05.2023 dal Tribunale Vicenza nei confronti di SH, cittadino indiano classe 1992, domiciliato a Cornedo Vicentino.

Lo stesso era stato denunciato nel corso del corrente maggio per maltrattamenti in famiglia perpetrati in più occasioni nei confronti della moglie e della madre conviventi. A seguito di tale denuncia SH era stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare su disposizione dell’Autorità Giudiziaria berica.

Nonostante tale provvedimento, l’uomo in più occasioni avrebbe reiterato le condotte nei confronti dei propri familiari venendo arrestato nel corso dell’ultimo mese atteso il mancato rispetto del divieto impostogli.

A seguito di tali violazioni la misura cautelare già disposta sarebbe stata aggravata dall’Autorità giudiziaria che emetteva una la nuova misura cautelare in carcere.

A seguito dell’emissione della suddetta misura i militari della Stazione Carabinieri di Valdagno hanno rintracciato, nella giornata del 27 maggio, SH presso il proprio domicilio. Nel corso delle operazioni lo stesso è stato trovato in possesso di 1,88 grammi di anfetamina nonché di 11,49 grammi di capsule di paglia di papavero, venendo così segnalato ai sensi dell’art 75 DPR 309/90.

Completate le attività, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Vicenza a disposizione della Autorità Giudiziaria.