Controlli sul territorio, 1 arrestato nel thienese

Nella rete dei controlli sul territorio svoltisi ieri dai Carabinieri di Thiene è finito S. S. 52enne, cittadino serbo che è stato arrestato in città poiché a suo carico pendeva un ordine di carcerazione della procura della repubblica di Vicenza il quale dovrà scontare in carcere la pena di un mese e 18 giorni. L’arrestato, dopo essere stato accompagnato in via Lavarone per il fotosegnalamento e le restanti incombenze di rito, è stato portato alla casa circondariale di Vicenza.