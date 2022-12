Controlli straordinari in Alto Vicentino: i Nas multano 2 bar

I Carabinieri della Compagnia di Thiene supportati nella giornata di ieri 19 dicembre dai colleghi specializzati del NAS di Padova e dai militari della forestale di Roana, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. I posti di controllo dinamici sul territorio si sono concentrati sull’Altopiano di Asiago e nei comuni di: Dueville, Thiene, Breganze, Chiuppano, Sarcedo, Sandrigo, Caldogno. Quattordici i militari dell’Arma complessivamente impiegati assieme a personale del Nas, della forestale e ai militari in borghese che hanno controllato ben 57 persone, di cui 4 con precedenti vari di polizia e 25 veicoli.

Nel corso dei controlli, le ispezioni a due esercizi pubblici eseguiti nello specifico dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità hanno portato al sanzionamento di un bar di Fara Vicentino e di uno di Sarcedo per alcune violazioni di norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

L’opera preventiva dei Carabinieri di Thiene e delle dipendenti stazioni dislocate nei vari territori di competenza anche dell’altopiano, continuerà in modo sempre più incisivo soprattutto nelle ore serali/notturne a tutela dei cittadini onesti, che ancora una volta sono invitati a chiamare subito il 112, o a recarsi personalmente in caserma per esporre denunce, soprattutto non esitando a segnalare la presenza di auto e persone sospette che si aggirano nei pressi delle proprie abitazioni.