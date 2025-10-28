Controlli nel weekend a Ponte Alto: 1 denunciato e 1 arrestato

Nel weekend, in città una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Vicenza ha attuato un mirato posto di controllo con etilometro nella zona di Ponte Alto. In tale contesto un uomo italiano di 45 anni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente. Un uomo di 24 anni è stato invece arrestato per il reato di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Infatti, mentre era in corso il posto di controllo, verso le ore 3.30, gli Operatori della Stradale hanno visto a poca distanza un uomo che a più riprese attraversava pericolosamente la strada prendendo a calci le autovetture in transito. Controllato dagli Agenti, l’uomo li aggrediva con spintoni e strattoni vari, profferendo nei loro confronti minacce. Veniva pertanto tratto in arresto. Nell’occasione gli Agenti intervenuti riportavano lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in 5 e 4 giorni. E’ stato collocato ai domiciliari in attesa della convalida.