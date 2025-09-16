CRONACA
16 Settembre 2025 - 16.03

Controlli dei Carabinieri: irregolarità presso un albergo di Caldogno, 30mila euro di sanzioni

REDAZIONE
A Caldogno i Carabinieri della Tenenza di Dueville, supportati dai militari del NIL – Nucleo Ispettorato Lavoro di Vicenza, nell’ambito di una serie di controlli ad esercizi pubblici hanno riscontrato presso una struttura ricettiva gravi irregolarità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro adottando provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ed elevando a carico dell’amministratore dell’attività commerciale ammende per oltre 30.000 euro.

L’amministratore, destinatario anche di prescrizioni in materia di salute dei lavoratori, è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza.

