Consorzio Italia del Vino e Luiss Business School insieme per i nuovi manager del vino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Il Consorzio Italia del Vino in collaborazione con Luiss Business School annuncia il lancio del Wine Business Program 2025, un percorso didattico innovativo nato per formare giovani talenti destinati a ricoprire ruoli strategici nelle imprese vitivinicole italiane. Il programma è rivolto a laureati e studenti universitari, anche triennali, motivati a costruire una carriera nel mondo del vino e si pone l’obiettivo di colmare il divario tra accademia e impresa, fornendo competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

“Il progetto – sottolinea Roberta Corrà, Presidente di Italia del Vino – intende rispondere a una criticità attuale del settore, la carenza di figure manageriali specializzate, offrendo una soluzione concreta attraverso un programma d’eccellenza capace di coniugare visione internazionale, rigore accademico e esperienza sul campo. Frutto di diversi anni di lavoro, il piano che abbiamo ideato assieme ai docenti della Luiss Business School rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra università e imprese, orientato alla crescita dei giovani e alla competitività del settore vinicolo italiano sui mercati globali”.

La proposta si articolerà in 4 mesi di formazione in aula nella sede della Luiss Business School a Roma. I moduli didattici in lingua inglese saranno incentrati su viticoltura, enologia, marketing, export, sostenibilità, digitalizzazione e innovazione con l’integrazione di tecnologie emergenti come l’Intelligenza Artificiale applicata al settore vinicolo, laboratori pratici e sessioni di wine tasting. Si concluderà con un tirocinio di tre mesi all’interno delle aziende del Consorzio Italia del Vino.

“Questa collaborazione coniuga rigore accademico e applicazione concreta” dichiara Rita Carisano, Direttore Generale dell’Università Luiss Guido Carli, già Direttore di Confindustria Verona. “Con il Wine Business Program 2025 intendiamo formare figure professionali dotate di visione strategica, competenze trasversali e sensibilità verso le dinamiche di innovazione che stanno trasformando il settore vitivinicolo. La partnership con Italia del Vino testimonia il nostro impegno nel rendere la formazione un motore di sviluppo economico e sociale, attraverso percorsi pensati per incidere sul tessuto produttivo in modo tangibile e duraturo ma soprattutto offrendo una reale possibilità di impiego”. ​

Il progetto è sostenuto da un network di partner tecnici che ne condividono le finalità ed è aperto a nuove collaborazioni. Durante l’intera durata del corso gli studenti saranno ospitati a Roma nel campus della Luiss Business School e in strutture individuate dalle aziende durante i tirocini. Al termine del percorso i migliori candidati selezionati da una commissione di esperti e di rappresentanti del settore potranno accedere a un contratto di lavoro a tempo determinato in una delle aziende del Consorzio, trasformando la formazione in una concreta occasione professionale.

​