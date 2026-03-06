Consigliere di Parità, Grimaldi: “A rischio un presidio fondamentale per le lavoratrici”

La possibile soppressione delle Consigliere di Parità territoriali e l’accentramento delle loro funzioni a livello nazionale preoccupa la consigliera comunale Ida Grimaldi, capogruppo di Possamai Sindaco con delega alle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro. Secondo Grimaldi, la riforma proposta dal Ministero del Lavoro rappresenterebbe un passo indietro nella tutela delle donne sul lavoro.

«La figura della Consigliera di Parità è uno strumento fondamentale per garantire l’uguaglianza tra donne e uomini nel lavoro», spiega Grimaldi. «Si tratta di un presidio istituzionale previsto dalla legge che svolge un ruolo chiave nel contrasto alle discriminazioni, alle molestie e alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro».

Le Consigliere di Parità operano a livello territoriale, nelle Regioni e nelle Città metropolitane, e spesso rappresentano il primo punto di riferimento per le lavoratrici vittime di discriminazioni. La loro presenza sul territorio consente di intercettare situazioni che altrimenti resterebbero invisibili o non denunciate, offrendo ascolto, consulenza e assistenza gratuita.

«La dimensione territoriale è uno degli elementi più efficaci di questo strumento», sottolinea la consigliera. «Molte lavoratrici trovano nelle Consigliere di Parità un primo punto di ascolto e di orientamento. Allontanare questo servizio dal territorio significa rendere più difficile far emergere discriminazioni o molestie».

Nonostante i progressi normativi degli ultimi anni, il divario retributivo, le discriminazioni legate alla maternità e le molestie nei luoghi di lavoro continuano a rappresentare problemi concreti per molte donne. In questo contesto, le Consigliere di Parità svolgono anche una funzione di prevenzione e promozione della cultura del rispetto nei luoghi di lavoro.

«Eliminare questi presidi territoriali significherebbe indebolire un sistema di tutela costruito negli anni», prosegue Grimaldi. «Una scelta che appare anche in controtendenza rispetto alle più recenti politiche adottate per promuovere l’uguaglianza nel lavoro, come la riforma sulla parità salariale e l’introduzione della certificazione della parità di genere nelle imprese».

La consigliera sottolinea inoltre che la Consigliera di Parità rappresenta uno degli strumenti attraverso cui si dà attuazione al principio costituzionale di parità tra donne e uomini nel lavoro e al Codice delle pari opportunità.

«In un momento in cui anche le politiche europee chiedono di rafforzare le azioni contro il divario retributivo e le discriminazioni di genere», conclude Grimaldi, «indebolire questi presidi territoriali rischia di andare nella direzione opposta. È invece necessario rafforzare gli strumenti pubblici di prossimità che garantiscono diritti e pari opportunità alle lavoratrici».

La questione assume un significato ancora più rilevante alla vigilia dell’8 marzo, giornata dedicata ai diritti delle donne e alla promozione della parità di genere.

Sul tema, la consigliera comunale Ida Grimaldi ha depositato un’interpellanza rivolta all’amministrazione comunale per conoscere quali iniziative intenda intraprendere a sostegno del mantenimento delle Consigliere di Parità territoriali e della tutela delle lavoratrici.