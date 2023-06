Con pistola scacciacani in centro ad Arsiero: denunciato 35enne

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Schio hanno portato ieri, alla denuncia di un cittadino della Repubblica Dominicana per porto abusivo di armi. Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Arsiero, impegnata nel perlustrare il territorio con compiti di prevenzione e repressione, ha notato la presenza nel centro abitato di Arsiero, nei pressi di un esercizio pubblico, di un soggetto sconosciuto agli operanti che destava sospetto. I militari, dopo aver proceduto all’identificazione del soggetto, rinvenivano nella disponibilità di questi una pistola scacciacani priva di tappo rosso della quale non veniva palesato alcun giustificato motivo circa il possesso.

L’arma è stata sottoposta a sequestro ed il soggetto 35enne segnalato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per porto abusivo di armi.

Nelle ultime settimane, l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte dei

Carabinieri della Compagnia di Schio ha portato a varie denunce nello scledense a carico di soggetti che sono stati trovati in possesso di armi, non da fuoco, delle quali non hanno dato alcun giustificato motivo circa il possesso.

La legislazione vigente vieta il porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di

armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono

portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale

acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni,

sfere metalliche, nonchè qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da

punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla

persona. La violazione della normativa comporta la denuncia in stato di libertà.