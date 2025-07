Con l’auto fuori strada: finisce contro un lampione stradale in centro paese (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I Vigili del Fuoco di Schio sono intervenuti ieri pomeriggio a Mosson di Cogollo del Cengio perchè un automobilista che percorreva via Centro, ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato a sbattere contro un lampione stradale.

I pompieri hanno lavorato circa un’ora per mettere in sicurezza la vettura e per estrarre i feriti che sono stati prontamente affidati alle cure dei sanitari del 118.

Il traffico che ha subito rallentamenti, è poi tornato regolare.