Comprano pistole a gas per uccidere i topi: due denunciati

Due cittadini italiani, F.S., 55 anni, di Chiuppano, e G.R.V., 53 anni, di Brendola, entrambi incensurati, sono stati denunciati dalla squadra mobile della questura per aver acquistato delle pistole a gas da un sito slovacco. Tale arma è illegale e quindi i due sono accusati di aver violato la normativa sulle armi e il divieto di compravendita di armi comuni da sparo. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I due avevano acquistato le armi su un sito internet slovacco. I due non sapevano che fosse vietata la vendita di tali armi in Italia: il motivo è che, con delle semplici modifiche, queste possono superare il limite di 7,5 joule previsto dalla normativa e utilizzare proiettili veri. In entrambi i casi non è stato necessario mettere a soqquadro le abitazioni: i due denunciati hanno consegnato le armi spontaneamente.

Il 55enne di Chiuppano non ha potuto nemmeno consegnare l’arma integra, in quanto esplosa al primo utilizzo; il 53enne di Brendola, invece, ha spiegato di aver acquistato l’arma per uccidere i topi che scorrazzavano nel giardino.