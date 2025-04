Compila il questionario per capire se ti trovi in una relazione tossica

Come capire se la tua relazione è sana o intrappolata in una dinamica tossica? Arriva la “Scala di Valentine” dall’Università di Stoccolma

Capire lo stato di salute di una relazione, quando ci si è immersi dentro, può essere tutt’altro che semplice. Segnali d’allarme e dinamiche disfunzionali possono passare inosservati, soprattutto se si è emotivamente coinvolti. Per questo motivo, un gruppo di psicologi dell’Università di Stoccolma ha sviluppato un nuovo strumento chiamato “Scala di Valentine”, un questionario pensato per valutare in modo rapido ed efficace la qualità di una relazione sentimentale.

Un nuovo strumento per misurare la salute delle relazioni

Le relazioni affettive giocano un ruolo fondamentale nel benessere mentale: quando sono sane, contribuiscono a una vita più felice e stabile; al contrario, se tossiche o sbilanciate, possono generare ansia, stress e perfino compromettere l’autostima. In assenza di strumenti affidabili per analizzare queste dinamiche, i ricercatori svedesi hanno messo a punto un questionario pubblicato sulla rivista Cognitive Behavior Therapy. La Valentine Scale, attualmente disponibile in inglese, si basa su due studi condotti su un campione di 1.300 persone e affronta sette aspetti chiave della vita di coppia: fiducia, comunicazione, gestione dei conflitti e vicinanza emotiva.

“Questa scala ci permette di valutare rapidamente lo stato di una relazione, senza bisogno di lunghe interviste o questionari complessi. È utile anche in contesti di terapia di coppia per monitorare l’evoluzione nel tempo”, spiega il professor Per Carlbring, tra gli autori dello studio, in un’intervista a Science Direct.

Le sette domande della Valentine Scale

Il test prevede sette domande, ciascuna delle quali assegna un certo numero di punti. Il punteggio massimo è 21: più ci si avvicina a questa soglia, più la relazione è considerata armoniosa. Un punteggio pari o superiore a 14 indica generalmente una relazione funzionante.

Ecco le sette domande:

Riesco a collaborare efficacemente e a risolvere problemi pratici con il mio partner. Sento di potermi fidare del mio partner. Quando io e il mio partner abbiamo un conflitto, riusciamo a superarlo in fretta. Negli ultimi tempi, quante volte hai pensato che la tua relazione non stesse andando bene? Quanto spesso hai pensato di lasciarti con il tuo partner, di recente? Quanto ti senti emotivamente vicino al tuo partner? In generale, quanto sei soddisfatto della tua relazione?

ECCO IL LINK AL QUESTIONARIO (IN INGLESE)

Cosa fare in base al risultato

A seconda del punteggio ottenuto, i ricercatori suggeriscono esercizi pratici per rafforzare il legame oppure, nei casi più critici, il ricorso a un esperto.

“Se il risultato del test solleva delle preoccupazioni, può essere utile parlarne apertamente. Le relazioni sono dinamiche, influenzate da molti fattori come lo stress e le difficoltà comunicative. Discuterne insieme può aiutare a trovare soluzioni: che si tratti di migliorare il rapporto o, in alcuni casi, di valutare strade diverse”, conclude Carlbring.

Uno strumento semplice, ma efficace, per mettere a fuoco la qualità della propria vita di coppia e – forse – fare finalmente chiarezza su cosa si sta vivendo davvero.