Diodato ha vinto l’Eurovision (video)

Italiani incollati agli schermi ieri sera per la prima serata dell’Eurovision Song Contest 2022, in diretta da PalaOlimpico di Torino. Una kermesse attesa quasi come Sanremo, sicuramente con un pubblico più esteso (centinaia di milioni di spettatori da tutto il mondo).

La prima serata era dedicata alle eliminazioni e, ad un ritmo forsennato, si sono succeduti cantanti, più o meno improbabili, di diversi Paesi. Ma nella corsa, che sovente sconfinava nel trash, è spuntato ad un certo punto Diodato. Non aveva partecipato all’edizione 2020, come era suo diritto, per la cancellazione della manifestazione causa covid.

Di colpo il grande circo dell’Eurovision si è trasformato. Un filo di luce, lui al pianoforte e migliaia di persone che l’accompagnavano cantando ‘Fai rumore’. Un’esibizione straordinaria e toccante, che ha trascinato con sé le emozioni degli spettatori di tutto il mondo. Bastava controllare i social per vedere che il cantante vincitore di Sanremo 2020 aveva davvero toccato le corde più intime di chi guardava ed ascoltava da ogni Paese.

Ogni italiano è ripiombato nel periodo della pandemia, per uscirne con commozione ed un senso di liberazione. A tutti è venuta in mente la sua esibizione nell’Arena di Verona vuota. Insomma, tutto lascia pensare che Diodato sarebbe stata la carta vincente nell’edizione 2020 e forse anche in questa edizione, nella quale ‘Brividi’ di Mamhood e Blanco non sembra convincere il pubblico internazionale come avevano fatto i Maneskin.

Insomma il suo Eurofestival l’ha vinto, proponendo quello che promette di essere il punto più alto di questa edizione.

Per il resto, la gara è stata davvero un grande show. Il palco sembrava un set di Star Trek, con ritmo, entusiasmo e potenti fasci di luce ed imponenti scenografie.

Da notare che in pochi minuti la domanda principale su Twitter era: “Come posso vedere l’Eurovision senza ascoltare il commento?”. Una domanda lecita considerando che la presentazione di Pausini, Cattelan e Mika in inglese era coperta da imbarazzanti commenti in studio nella diretta di RaiUno. Commenti sopra le canzoni o sulle esibizioni davvero disturbanti. La risposta liberatoria è arrivata subito proprio nei social: basta andare su Raiplay e cliccare ‘versione internazionale’ per poi godersi lo spettacolo in santa pace senza inutili e forzate trashate di sottofondo.

Subito è diventato un meme il ‘porca vacca’ della simpatica Pausini (vestita da uno scuoiatore di divani assomigliava ad una grande Big Babol) che non riusciva a pronunciare la parola ‘sixth’ (sesto).

Le canzoni erano alternate a video che presentavano le bellezze italiane. Qualche protesta hanno provocato alcune eliminazioni come quelle dell’Albania, della Croazia o della Danimarca. Brava la cantante armena Rosa Linn con ‘snap’. Divertenti i ‘cosplayer’ con maschere gialle norvegesi con un brano da baraccone molto orecchiabile. Decisamente trascinanti i moldavi (Zdob şi Zdub & Advahov Brothers con “Trenuleţul”). Passano anche gli Ucraini (Kalush Orchestra con “Stefania”) che ricordano con una versione più folk del già folk e gettonatissima ‘Shum’ dei Go_a dell’edizione 2021.

Lo spettacolo torna giovedì sera per la seconda semifinale e poi sabato per il gran finale.