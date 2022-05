EUROVISION: L’ITALIA PUÒ RIVINCERLO? I PRONOSTICI DEI VICENTINI

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

L’Eurovision, dopo il successo ottenuto dai Måneskin l’anno scorso, è arrivato in Italia e si sta svolgendo a Torino in questi giorni. In corsa, a rappresentare la nostra nazione, Mahmood e Blanco. Avranno possibilità di vincere? L’opinione dei vicentini.