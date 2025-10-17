Colpito da un malore in casa, viene soccorso dalla Polizia Locale dei Castelli

Mercoledì 15 ottobre un intervento tempestivo della Polizia Locale dei Castelli ha consentito di soccorrere un uomo colto da un malore all’interno della propria abitazione, in un condominio di via Giuriolo a Montecchio Maggiore.

La centrale è stata allertata nel primo pomeriggio da alcuni vicini, preoccupati perché non vedevano il dirimpettaio dalla sera precedente. Giunti sul posto, gli agenti hanno tentato di contattare il residente, un 66enne che vive da solo, ma non ricevendo risposta al campanello hanno deciso di intervenire. Gli operatori sono riusciti a raggiungere l’appartamento passando dal poggiolo dei vicini, situato al primo piano. Attraverso il vetro della finestra hanno notato la persona riversa a terra e priva di sensi. Dopo aver forzato l’infisso, sono riusciti ad accedere all’interno per soccorrerlo. È stato subito richiesto l’intervento del 118: il personale medico del Suem, giunto rapidamente sul posto a bordo di un’ambulanza, ha prestato le prime cure prima del trasferimento all’ospedale di Arzignano. Le condizioni del cittadino montecchiano sono gravi ma non risulta in pericolo di vita.