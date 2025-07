Colombara: “Situazione ex Hotel Europa: non solo degrado, ma anche presenza di una gru pericolante”

Raffaele Colombara, Consigliere comunale del Gruppo “Per una Grande Vicenza” lancia una interpellanza sullo stato di degrado dell’ex hotel Europa in viale San Lazzaro e in particolare sulla pericolosità di una gru abbandonata da una decina di anni in quel sito:



“L’ex Hotel Europa, sito in Viale San Lazzaro – area attualmente oggetto di una progressiva rigenerazione urbana, tra nuove attività, servizi e cantieri in corso – rappresenta un nodo irrisolto in un’area che si sta affrancando dal degrado e cerca di uscire da una situazione difficile, pur tra numerose iniziative promosse anche dall’Amministrazione comunale; un “buco nero” evidente, rispetto al quale il sottoscritto è stato più volte sollecitato dai residenti. L’area è diventata oggetto di occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora e soggetti in situazione di fragilità sociale, con accessi non controllati all’interno della struttura e delle sue pertinenze”. “Sul sito – continua Colombara – è presente da oltre 10 anni una gru di cantiere mai rimossa, che sovrasta direttamente edifici abitati e che, in base a segnalazioni pervenute, risulta instabile, non sottoposta a controlli periodici e potenzialmente pericolosa, soprattutto in caso di vento o condizioni meteorologiche avverse come quelle verificatesi negli scorsi giorni. La permanenza di tale struttura in tali condizioni configura un rischio grave di incidenti, con ipotesi di ribaltamento, caduta di carichi o cedimenti strutturali, come più volte denunciato da cittadini preoccupati”. Il consigliere chiede quindi all’amministrazione comunale di illustrare lo stato attuale dell’immobile e di eventuali sopralluoghi o verifiche in loco da parte dell’amministrazione. E, infine, se è stata valutata la possibilità di un’ordinanza urgente per la rimozione o messa in sicurezza della gru stessa.