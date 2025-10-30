Classi prime del Piovene al Parco della Pace per l’attività di accoglienza: un percorso tra valori e simboli
L’Istituto G. Piovene di Vicenza ha scelto quest’anno il Parco della Pace, recentemente inaugurato, come luogo per l’attività di accoglienza delle classi prime, rafforzando così il legame con il territorio e valorizzando l’inizio del percorso scolastico.
“Abbiamo voluto proporre una location diversa dal solito – spiega Chiara Gianesin, docente organizzatrice insieme ai colleghi Giulia Schiavo e Massimo Achilli – uno spazio all’aperto che permettesse libertà di movimento, sicurezza e un forte valore simbolico”.
L’iniziativa si è svolta nelle mattine del 27, 28 e 29 ottobre e ha coinvolto tutte le classi prime. Al centro dell’attività vi è stata la riflessione sui valori ritenuti fondamentali dagli studenti: non sentirsi giudicati, aiuto reciproco, amicizia, rispetto e ascolto. “Concetti che, come evidenziano i recenti fatti di cronaca, non devono mai essere dati per scontati”, aggiunge Gianesin.
Oltre alla parte riflessiva, l’attività ha previsto un percorso pratico a tappe, simile a una caccia al tesoro, in cui gli studenti si sono orientati nel parco utilizzando cartine. Al termine, ogni ragazzo ha scritto una lettera a se stesso sul proprio percorso scolastico, che sarà conservata dalla scuola e restituita alla fine dell’anno come ricordo del primo passo nel nuovo percorso educativo.