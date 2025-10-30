ATTUALITA'
30 Ottobre 2025 - 15.42

Classi prime del Piovene al Parco della Pace per l’attività di accoglienza: un percorso tra valori e simboli

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

L’Istituto G. Piovene di Vicenza ha scelto quest’anno il Parco della Pace, recentemente inaugurato, come luogo per l’attività di accoglienza delle classi prime, rafforzando così il legame con il territorio e valorizzando l’inizio del percorso scolastico.

“Abbiamo voluto proporre una location diversa dal solito – spiega Chiara Gianesin, docente organizzatrice insieme ai colleghi Giulia Schiavo e Massimo Achilli – uno spazio all’aperto che permettesse libertà di movimento, sicurezza e un forte valore simbolico”.

L’iniziativa si è svolta nelle mattine del 27, 28 e 29 ottobre e ha coinvolto tutte le classi prime. Al centro dell’attività vi è stata la riflessione sui valori ritenuti fondamentali dagli studenti: non sentirsi giudicati, aiuto reciproco, amicizia, rispetto e ascolto. “Concetti che, come evidenziano i recenti fatti di cronaca, non devono mai essere dati per scontati”, aggiunge Gianesin.

Oltre alla parte riflessiva, l’attività ha previsto un percorso pratico a tappe, simile a una caccia al tesoro, in cui gli studenti si sono orientati nel parco utilizzando cartine. Al termine, ogni ragazzo ha scritto una lettera a se stesso sul proprio percorso scolastico, che sarà conservata dalla scuola e restituita alla fine dell’anno come ricordo del primo passo nel nuovo percorso educativo.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Classi prime del Piovene al Parco della Pace per l’attività di accoglienza: un percorso tra valori e simboli | TViWeb Classi prime del Piovene al Parco della Pace per l’attività di accoglienza: un percorso tra valori e simboli | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy