Cina ancora bloccata dal Covid e dalla dittatura: calo esportazioni, città confinate, fabbrica della Apple bloccata

Se i primi confinamenti in Europa appartengono al passato, la strategia messa in atto dalla Cina non ha nulla per essere invidiata. Consiste nel confinare quartieri o intere città – a volte anche fabbriche – non appena compaiono pochi casi, effettuare massicci screening giornalieri o addirittura mettere in quarantena persone risultate positive e viaggiatori in arrivo dall’estero. Nonostante tutto, il ministero della Salute ha annunciato quasi 5.500 nuovi casi positivi locali, gran parte dei quali nella provincia costiera del Guangdong (sud), importante centro manifatturiero. Anche la più grande fabbrica di iPhone del mondo è ancora in blocco . Questo causa un ritardo nelle consegne del nuovo iPhone, ha avvertito Apple.

Ma il marchio Apple è tutt’altro che l’unico a soffrire di questa strategia inflessibile. In effetti, sono tutte le esportazioni cinesi a diminuire. Per la prima volta da maggio 2020, questo indicatore si è ritrovato in rosso ad ottobre, secondo i dati della dogana cinese pubblicati lunedì. Il mese scorso, le esportazioni cinesi sono diminuite dello 0,3% anno su anno. Al di là della situazione sanitaria del Paese, la minaccia di recessione negli Stati Uniti e in Europa, unita all’impennata dei prezzi dell’energia, sta anche indebolendo la domanda di prodotti cinesi.

Una situazione che dovrebbe continuare. Da un lato, perché le autorità sanitarie hanno affossato ogni speranza di un allentamento di questa politica. Nonostante l’impatto economico e la stanchezza degli abitanti, le autorità hanno sottolineato che continuerà ad essere applicato “incrollabilmente”. Gli esperti di Nomura Bank prevedono quindi che questa tendenza al ribasso si intensificherà nel prossimo bimestre, con un effetto negativo sull’intera economia cinese. “Poiché la forte crescita delle esportazioni è stata il principale motore della crescita del PIL cinese dalla primavera del 2020, la contrazione delle esportazioni peserà inevitabilmente su crescita, occupazione e investimenti”, hanno affermato in una previsione pessimistica.