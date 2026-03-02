CRONACAVICENZA e PROVINCIA
2 Marzo 2026 - 9.45

Ciclista investito da un furgone pirata a Brendola: è caccia al mezzo in fuga

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

BRENDOLA – Incidente nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 6, lungo una strada del territorio comunale. Un ciclista è stato investito da un furgone che, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure al ferito. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano. Le sue condizioni sono serie ma, dalle prime informazioni, non risulterebbe in pericolo di vita.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Ciclista investito da un furgone pirata a Brendola: è caccia al mezzo in fuga | TViWeb Ciclista investito da un furgone pirata a Brendola: è caccia al mezzo in fuga | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy