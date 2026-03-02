Ciclista investito da un furgone pirata a Brendola: è caccia al mezzo in fuga

BRENDOLA – Incidente nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 6, lungo una strada del territorio comunale. Un ciclista è stato investito da un furgone che, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure al ferito. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano. Le sue condizioni sono serie ma, dalle prime informazioni, non risulterebbe in pericolo di vita.