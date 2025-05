CHIAMPO SEMPRE PIÙ CICLABILE: IL COLLEGAMENTO FRA LA PIEVE E VIA PACE

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

A Chiampo sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile che collegherà la Pieve a via Pace. Il sindaco Filippo Negro ha effettuato un sopralluogo sul cantiere. Si tratta di un intervento strategico, che contribuisce al recupero e alla valorizzazione di via Pace, rafforzando al contempo la già estesa rete ciclabile del territorio.