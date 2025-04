Chiampo, importanti lavori al cimitero: concluso l’ampliamento, in arrivo mille nuovi posti tra ossari e cinerari

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CHIAMPO – Il cimitero di Chiampo si amplia e si rinnova per rispondere alle esigenze della cittadinanza. Sono infatti terminati in questi giorni i lavori di ampliamento della struttura, un intervento atteso e richiesto da tempo dai cittadini. A comunicarlo è il sindaco Filippo Negro che dichiara: “Abbiamo ascoltato le esigenze dei cittadini, che da tempo ci chiedevano nuovi spazi per la sepoltura. Entro la fine dell’anno verranno realizzati mille nuovi posti tra ossari e cinerari, in modo da garantire una risposta concreta e tempestiva alle necessità delle famiglie del nostro territorio”. Intervista al sindaco Filippo Negro. Servizio a cura di Elisa Santucci