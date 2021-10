CHIAMPO – A fuoco autobus con studenti a bordo (FOTO)

(tutte le foto in fondo all’articolo)

Incendio stamane ai confini fra i Comuni di Vestenanova e Chiampo poco prima delle 9. Un autobus di linea ATV è stato avvolto dalle fiamme, per cause in corso di accertamento, in località Mistrorighi, contrada Bacchi, nella strada che collega con il Comune di Vestenanova (VR). Sull’autobus, che proveniva da Vestenanova, c’erano 15 passeggeri, per lo più studenti delle superiori provenienti dal Veronese. Il mezzo, secondo quanto riferiscono i carabinieri della Compagnia di Valdagno intervenuti sul posto, ha iniziato a produrre strani rumori.

L’autista insospettito ha quindi prontamente provveduto a fermare il mezzo in sicurezza, facendo scendere rapidamente tutti i passeggeri. Di li a poco sono divampate le fiamme che hanno distrutto il mezzo.

Il pronto intervento dei militari ha permesso di mettere in sicurezza la zona e le persone così da consentire un rapido intervento di spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del fuoco.

Sul posto oltre ai carabinieri, anche la polizia locale del Distetto Ovest che ha bloccato il traffico sulla via.Dal luogo dell’incendio si è alzata un’alta colonna di fumo visibile da tutta la valle del Chiampo.