San Francisco, 14 ottobre 2025 – OpenAI sta rivoluzionando l’esperienza con il suo chatbot ChatGPT. Martedì 14 ottobre, il CEO Sam Altman ha annunciato tramite un post su X che nelle prossime settimane il chatbot consentirà agli utenti adulti verificati di intrattenere conversazioni a sfondo erotico, nell’ambito della strategia di “trattare gli utenti adulti come adulti”.

Le nuove versioni del chatbot permetteranno inoltre interazioni più naturali: ChatGPT potrà comportarsi come un amico, utilizzare emoji e dialogare in modo più umano, ma solo se l’utente lo desidera, sottolinea Altman. Le modifiche arrivano dopo l’implementazione di restrizioni pensate per tutelare la salute mentale degli utenti, che avevano reso il chatbot meno apprezzato da chi non aveva problemi psicologici.

Queste protezioni erano state introdotte a seguito di una denuncia presentata dai genitori di un ragazzo di 16 anni, suicidatosi nell’aprile 2025 dopo aver ricevuto consigli da ChatGPT. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei minori e ha portato la FTC statunitense ad avviare un’indagine su OpenAI e altre aziende di intelligenza artificiale.

Nonostante le accuse di “censura” da parte di alcuni utenti, Altman assicura che le nuove versioni manterranno la tutela della salute mentale, pur allentando le restrizioni. “Vogliamo che ChatGPT abbia un effetto positivo sulla salute mentale dei nostri utenti”, ha dichiarato il 6 ottobre a San Francisco.

Resta da chiarire come OpenAI verificherà l’età degli utenti interessati alle conversazioni erotiche. L’annuncio arriva pochi mesi dopo il lancio di due chatbot sessuali su Grok da parte di xAI, l’azienda di Elon Musk, segnando una nuova fase nella sfida delle AI conversazionali rivolte agli adulti.