Centro giovanile Tecchio, l’assessore Tolio inaugura il laboratorio e la sala polifunzionale

Gli spazi rinnovati da Arci, a disposizione di giovani e cittadini, ospitano attività culturali e formativeSono stati inaugurati il laboratorio e la sala polifunzionale del centro giovanile Tecchio di recente rinnovati da Arci Servizio civile Vicenza Aps, a cui è affidata la gestione dall’anno scorso. All’evento, svolto nei giorni scorsi, ha preso parte l’assessore all’istruzione Cristina Tolio, che così commenta: “Il centro giovanile Tecchio è un importante punto di riferimento per le famiglie del quartiere di San Lazzaro e non solo: è un ambiente di aggregazione giovanile, di incontro e socializzazione e, se pensiamo alla presenza del centro anziani al piano terra e agli spazi dedicati ai corsi organizzati per studenti, è luogo di scambio intergenerazionale”.Il centro giovanile ospita quotidianamente attività coordinate da operatori e operatrici volontari, associazioni e gruppi informali con capofila Arci Servizio civile Vicenza Aps. Al suo interno sono presenti una sala multimediale dotata di lavagna Lim, una sala polifunzionale parzialmente insonorizzata e attrezzata per proiezioni video, uno spazio adibito a laboratorio, una falegnameria, un’area relax con divanetti e un angolo tisane e riviste.Le sale sono dunque predisposte per ospitare attività culturali e formative e possono essere prenotate nei giorni feriali o festivi, dalle 9 alle 23.Tra le numerose attività proposte ci sono: laboratori di ceramica, linoleografia, modellistica e acquerello; corsi base di sartoria e falegnameria o dedicati alla promozione di stili di vita sostenibili e di sensibilizzazione ambientale; aiuto-compiti per studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado; corsi di lingua e cultura italiana per stranieri; sportello burocratico per migranti; proiezioni cinematografiche; presentazioni di libri ed eventi culturali. Si tengono inoltre incontri di formazione e approfondimento su tematiche culturali e sociali, con le istituzioni e la cittadinanza su tematiche di interesse per la comunità e incontri informali tra gruppi e associazioni.Il centro è aperto in concomitanza con le attività, dal lunedì al venerdì. Per informazioni e orari è possibile scrivere una mail a infotecchio@gmail.com oppure chiamare il numero 04441232052 negli orari di segreteria (da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18).