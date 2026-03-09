Casa della Comunità di Romano d’Ezzelino: finiti i lavori

L’ULSS 7 Pedemontana ha completato i lavori in anticipo rispetto alla scadenza prevista dal PNRR.

La struttura ospiterà tutti i principali servizi sanitari e socio-sanitari di prossimità per i cittadini

Sono stati ufficialmente dichiarati conclusi i lavori per la costruzione della nuova Casa della Comunità a Romano d’Ezzelino, frutto di un investimento di oltre 3,9 milioni di euro finanziato tramite fondi PNRR.

La nuova struttura sorge al civico 4 di via Gioberti, dunque in posizione centrale, in un’area messa a disposizione dall’Amministrazione di Romano d’Ezzelino, al posto dello stabile che un tempo ospitava l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale.

L’opera è dunque il risultato di un intervento completo di demolizione e ricostruzione, iniziato nell’aprile 2024, che ha portato alla realizzazione di un edificio che si sviluppa su due piani per una superficie totale di 1.064,5 mq. Al piano terra è previsto un punto informazioni, all’ingresso, dal quale si accederà all’area di attesa, con un Punto Unico di Accesso organizzato in open-space e in diretto contatto con l’ufficio amministrativo. Sul lato sud del piano saranno collocati invece tutti i servizi delle cure primarie, dunque con la presenza di medici e infermieri, mentre sul lato nord troverà spazio l’ufficio amministrativo e una sala polivalente. Sul lato opposto rispetto all’ingresso principale saranno collocati invece i locali per il Centro di Salute Mentale e il Ser.D, garantendo così una maggiore privacy agli utenti del servizio.

Al primo piano, invece, sarà collocato il Consultorio Familiare, il Servizio Tutela per i Minori, la Neuropsichiatria Infantile e altri 6 ambulatori specialistici.

Conclusi i lavori, l’Azienda socio-sanitaria completerà ora l’iter per il collaudo e gli allacciamenti, con l’obiettivo di attivare la nuova Casa della Comunità di Romano d’Ezzelino già nelle prossime settimane.