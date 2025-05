Carceri, Delmastro e Giovine (FdI): nuovi commissari e vice ispettori in arrivo a Vicenza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Nuovi commissari e vice ispettori in arrivo per il carcere di Vicenza. A darne notizia sono il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove e il deputato vicentino di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, annunciando l’arrivo di nuovi rinforzi per la Polizia Penitenziaria anche a Vicenza.

Con la conclusione del 7° Corso Allievi Commissari e del 9° Corso Allievi Vice Ispettori, entreranno in servizio complessivamente 140 nuovi Commissari e 401 nuovi Vice Ispettori della Polizia Penitenziaria su tutto il territorio nazionale.

In particolare, alla Casa Circondariale di Vicenza sono stati assegnati due nuovi Commissari, che ricopriranno l’incarico di Vice Comandante di Reparto, e sette nuovi Vice Ispettori.

“L’arrivo dei nuovi Commissari e dei Vice Ispettori è un ulteriore passo in avanti del Governo Meloni per garantire sicurezza e legalità negli istituti penitenziari italiani attraverso una catena di comando stabile e ben definita”, ha dichiarato il Sottosegretario Delmastro.

A lui si unisce il deputato vicentino Silvio Giovine, che sottolinea: “Queste nuove assegnazioni dimostrano ancora una volta l’attenzione di questo Governo verso le necessità dell’istituto di Vicenza. Ringrazio il Sottosegretario Delmastro per il suo costante impegno nei confronti della Polizia Penitenziaria”.

L’assegnazione di nuovo personale è vista come un segnale concreto del rafforzamento della presenza dello Stato all’interno delle carceri, in risposta alle crescenti criticità del settore.