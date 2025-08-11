Caporalato nelle campagne vicentine, multe per oltre 100 mila euro in 2 località

Nel corso di un mirato servizio di controllo finalizzato al contrasto del fenomeno del caporalato, conclusosi nella serata di ieri 8 agosto, i militari delle Stazioni Carabinieri di Barbarano Mossano e Noventa Vicentina, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno effettuato verifiche presso alcune aziende agricole operanti nei territori comunali di Barbarano Mossano e Pojana Maggiore.

Barbarano Mossano – Azienda agricola specializzata nell’allevamento di pollame

All’esito dell’ispezione:

• Il titolare è stato deferito in stato di libertà per: mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi; mancata nomina del medico competente; mancata fornitura ai lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale; omesso invio dei lavoratori alle visite mediche di idoneità; omesso avvio ai corsi formativi obbligatori; impiego di lavoratori subordinati privi di permesso di soggiorno.

• Sono stati identificati 6 lavoratori non regolarmente assunti, tra cui:

o 1 minore;

o 4 cittadini extracomunitari, deferiti in stato di libertà per soggiorno irregolare sul territorio nazionale.

• Emanati 3 provvedimenti di sospensione dell’attività per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per impiego di manodopera irregolare.

• Contestate ammende per un totale di € 50.423,78 e sanzioni amministrative per complessivi € 33.120,00.

Pojana Maggiore – Azienda agricola specializzata nella coltivazione di tabacco

All’esito dell’ispezione:

• Il titolare è stato deferito in stato di libertà per mancata formazione generale e specifica dei lavoratori dipendenti.

• Identificati 4 lavoratori, di cui 1 cittadino marocchino regolare sul territorio nazionale ma non regolarmente assunto.

• Contestate ammende per un totale di € 13.009,32 e sanzioni amministrative per complessivi € 3.900,00.

L’Arma dei Carabinieri conferma il proprio impegno quotidiano nel contrasto a ogni forma di sfruttamento lavorativo, operando con controlli mirati e in sinergia con gli organi competenti. Un’attività costante che mira a garantire la tutela della dignità dei lavoratori, il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la salvaguardia della legalità in tutti i settori produttivi.