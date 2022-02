Capodanno Cinese 2022, le tradizioni e i festeggiamenti dell’anno della Tigre

Oggi si festeggia la Festa di Primaversa, comunemente conosciuta come

Capodanno Cinese. Nella tradizione orientale, il calendario è lunisolare, ovvero legato alle fasi della luna (non del sole) e i mesi iniziano con ogni novilunio. Per questo si parla anche di Capodanno lunare.

L’inizio del nuovo anno concide sempre con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno, quindi in una data compresa tra il 21 gennaioe il 20 febbraio. Un giorno che – quest’anno il 1 febbraio per l’appunto – dà il via a due settimane di festeggiamenti per buona parte dell’Estremo Oriente.

Il Capodanno lunare viene festeggiato anche in Giappone, Corea, Mongolia, Singapore, Malaysia, Nepal, Bhutan e Vietnam.

Ogni anno, per l’astrologia cinese, è contrassegnato da un un segno animale (in totale 12) e uno dei cinque elementi fondamentali: metallo, legno, acqua, fuoco e terra. Il 2022 è l’anno della Tigre d’acqua. Sono stati della Tigre anche il 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e così via, ma la combinazione con l’acqua ricorre ogni 60 anni. Nell’oroscopo cinese questo segno incarna forza, coraggio e impulsività (caratteristiche simili a quelle del Leone nell’oroscopo nostrano). Il significato che gli viene attribuito, quindi, è quello di un anno imprevedibile. Mitiga l’elemento dell’acqua, ma ci si aspetta mesi di alti e bassi.