Cantiere TAV – Le ipotesi ad Ovest dopo la chiusura di Ponte Alto

Con la definizione del protocollo d’intesa per il secondo lotto funzionale dell’Alta velocità/alta capacità, il passaggio della nuova linea ferroviaria a Vicenza sta per diventare realtà. Entro la fine di febbraio, il documento, che sancisce gli impegni relativi all’attraversamento della città, sarà portato in consiglio comunale per l’approvazione, portando con sé anche importanti novità per la mobilità ciclabile. Il tema è trattato nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza.

Le problematiche legate al progetto sono state affrontate ieri mattina a Venezia, durante un incontro convocato dalla vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, con la partecipazione del commissario straordinario all’alta velocità, Vincenzo Macello, e del dirigente di Rfi, Luigi De Amicis. A rappresentare Vicenza, oltre al sindaco Giacomo Possamai, c’erano anche l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller, il consigliere delegato all’alta velocità Angelo Tonello e Lucio Zoppello, della task force del Comune.

Il protocollo d’intesa, che è ormai in fase di definizione, prevede alcuni interventi significativi per la zona ovest di Vicenza, tra cui il miglioramento delle piste ciclabili lungo viale dell’Industria, via dell’Oreficeria e via Maganza, nonché una nuova connessione ciclabile a fianco del futuro cavalcaferrovia, che collegherà la stazione alla zona dei Ferrovieri. Importante anche lo spostamento a nord della ciclabile su via Martiri delle Foibe, con una nuova pista per la mobilità lenta che collegherà il centro alla zona est della città.

Il protocollo include anche l’impegno di chiudere il Ponte Alto solo dopo l’apertura dei varchi di Arsenale, Olmo e Oreficeria, in modo da ridurre i disagi per la viabilità. Sarà inoltre previsto un sottopasso davanti alla stazione, il cui finanziamento sarà garantito nell’ambito del terzo lotto.