Cane si aggrega a giro ciclistico e arriva 13° nel gruppo di testa (video)

Sarà ricordata come una delle tappe più curiose e toccanti della storia del ciclismo femminile: mercoledì 11 giugno, durante la seconda frazione del Giro di Colombia, un cane randagio ha rubato la scena alle atlete in gara. La tappa collinare prevedeva la temibile ascesa dell’Alto de la Línea, salita di 19,8 km con una pendenza media del 6,8%, che porta a oltre 3.200 metri di altitudine.

Fin dalle prime rampe della salita, il gruppo si è frazionato, ma a sorprendere tutti è stato un imprevisto “corridore” in fuga: un cane si è inserito nella corsa a circa 25 chilometri dal traguardo, seguendo con tenacia le cicliste senza mai ostacolarle. La sua resistenza ha impressionato gli organizzatori, che hanno deciso di non allontanarlo e di lasciarlo tagliare il traguardo in cima all’Alto de la Línea.

Il sorprendente epilogo? La Federazione ha ufficialmente inserito il cane nella classifica di tappa, assegnandogli un clamoroso 13° posto, a soli 3 minuti dalla vincitrice di giornata, la messicana Andrea Ramirez.

«Questa simpatica cagnolina locale ha rubato la scena nella tappa regina del Giro di Colombia femminile», ha scritto ironicamente la Federazione su X (ex Twitter).

“Pogacan”, mascotte a quattro zampe del Giro

Soprannominato affettuosamente Pogacan – un chiaro omaggio a Tadej Pogačar – il cane randagio, arrivato sfinito ma fiero al traguardo, è diventato la mascotte dell’intera corsa. Gli organizzatori gli hanno subito offerto una ciotola d’acqua e carezze da parte delle atlete e dello staff non sono mancate. In molti si sono detti pronti ad adottarlo: a giudicare dall’entusiasmo generale, il piccolo “campione a quattro zampe” ha già trovato una nuova famiglia pronta ad accoglierlo.

Una storia di sport, cuore e solidarietà che ha conquistato i social e fatto il giro del mondo.