Campiello, scelta la cinquina dei finalisti 2022

È stata annunciata oggi a Padova, nella suggestiva cornice di Palazzo del Bo’ presso l’Aula Magna Galileo Galilei dell’università, la cinquina finalista della 60esima edizione del Premio Campiello, uno dei più autorevoli e prestigiosi premi letterari del panorama italiano.

Per l’occasione Enrico Carraro, presidente della Fondazione Campiello e di Confindustria Veneto, ha commemorato il primo vincitore del premio, lo scrittore Primo Levi, omaggiandolo non solo per le sue opere ma soprattutto per il suo impegno civile. Il presidente inoltre ha ricordato come la storia letteraria si intrecci immancabilmente con la storia politica e civile del Paese.

In questa sessantesima edizione sono stati oltre 360 i libri pervenuti, la giuria dei Letterati ne ha ammessi 78. La selezione successiva si è concentrata in particolare su 30 opere dai quali è stata estrapolata la cinquina finalista.

I cinque titoli selezionati diventeranno protagonisti della prossima stagione letteraria. Da sessant’anni il Premio Campiello fa infatti risplendere i migliori autori italiani presenti sulla scena letteraria.

La Giuria dei Letterati si è espressa anche sul vincitore del Premio Opera Prima, il prestigioso riconoscimento assegnato a un autore all’esordio letterario.

Il vincitore della 60^ edizione del Premio Campiello, indicato dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi, verrà proclamato sabato 3 settembre a Venezia.

Premio Campiello 2022: ecco la cinquina finalista

Quindi quali sono i cinque romanzi finalisti della 60^ edizione del Premio Campiello?

Il verdetto è spettato alla Giuria dei Letterati composta da illustri esponenti della cultura italiana: Pierluigi Battista, Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Edoardo Camurri, Chiara Fenoglio, Daria Galateria, Luigi Matt, Lorenzo Tomasin, Roberto Vecchioni ed Emanuele Zinato.

Ecco la cinquina finalista del Premio Campiello: Fabio Bacà (Nova, Adelphi, 8 voti); Antonio Pascale (La foglia di fico, Einaudi, 7 voti); Daniela Ranieri (Stradario aggiornato di tutti i miei baci, Ponte alle Grazie, 7 voti); ; Elena Stancanelli (Il tuffatore, La nave di Teseo, 7 voti); Bernardo Zannoni (I miei stupidi intenti, Sellerio, 7 voti).