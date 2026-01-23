Camisano – Fuga a tutta velocità su un’auto rubata. Fermati quattro ladri dopo inseguimento

Si aggiravano con fare sospetto tra le vie del paese, a bordo di un’auto risultata rubata. È così che nella serata di giovedì 22 gennaio 2026, a Camisano Vicentino, si è conclusa con un arresto e tre denunce un’operazione dei carabinieri impegnati in un servizio di prevenzione dei reati contro il patrimonio.

I militari della Stazione Carabinieri di Camisano Vicentino hanno fermato quattro persone, ritenute responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. A finire in arresto è stato un 20enne cittadino moldavo, residente a Villafranca Padovana, già noto alle forze dell’ordine. Altri tre soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per concorso in ricettazione: un 21enne italiano residente a Camisano Vicentino, una donna lettone di 34 anni residente a Giacciano con Baruchella (Rovigo) e un minorenne italiano di 16 anni, anche lui residente a Camisano.

L’attenzione dei carabinieri è stata attirata intorno alle 18, in via Negrin, dove il gruppo è stato notato a bordo di un’Audi A5 poi risultata provento di furto denunciato il 17 gennaio a Badia Polesine. Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato la fuga a forte velocità tra le strade del centro abitato. Ne è nato un inseguimento, con l’uso dei dispositivi di emergenza, terminato quando l’auto in fuga ha urtato un autocarro che procedeva nella stessa direzione ed è stata infine bloccata dai militari.

I quattro sono stati accompagnati nella caserma di via Muggia per le operazioni di fotosegnalamento, con il supporto della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Torri di Quartesolo. Durante la perquisizione del veicolo sono stati trovati e sequestrati diversi arnesi da scasso, ritenuti compatibili con reati contro il patrimonio.

Ultimate le formalità di rito, il giovane arrestato è stato condotto nella camera di sicurezza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono.