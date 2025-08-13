CRONACA
13 Agosto 2025 - 11.22

Camion finisce nel burrone in Valsugana, strada chiusa

Luca Faietti
Spettacolare incidente sulla Valsugana questa mattina; un camion per motivi in corso di accertamento e’ finito in un burrone arrestandosi però subito oltre il ciglio. Per questo sembra non vi siano stati feriti ma solo un grande spavento per il conducente. I motivi del fuori strada sono al vaglio delle forze dell’ordine. La strada statale 47 è stata chiusa. A breve aggiornamento.

L’incidente ha però provocato una copiosa fuga di gas: il camion ha infatti danneggiato un tubo del metano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale di Bassano e i tecnici di Italgas.

La statale, peraltro già intasata dai vacanzieri, è ora parzialmente stata riaperta.

