Cambio in giunta a Costabissara: Lanaro è il nuovo vicesindaco. Forte: “Avanti senza problemi”

COSTABISSARA – Cambiamenti ai vertici dell’amministrazione comunale di Costabissara. Con un comunicato ufficiale diffuso in data odierna, il sindaco Giovanni Maria Forte ha informato delle dimissioni improvvise del vicesindaco Fabio Bonato, provvedendo contestualmente a una riorganizzazione delle deleghe per garantire la continuità dell’attività amministrativa.

La nuova nomina

Il primo cittadino ha scelto di affidare l’incarico di vicesindaco ad Andrea Lanaro, già assessore della giunta. Il sindaco ha tenuto a precisare che, nonostante l’addio inaspettato di Bonato, la stabilità della maggioranza non è in discussione:

“Vi informo, anche a nome dei colleghi assessori e del capogruppo consiliare Giorgio Girardello, che non c’è nessun problema relativo ad altre possibili dimissioni.”

La ridistribuzione delle deleghe

Il rimpasto ha portato anche a una nuova gestione delle responsabilità amministrative:

Al Sindaco: Giovanni Maria Forte terrà per sé le deleghe relative a Bilancio, Finanze, Attività Produttive e Commercio .

Ad Andrea Lanaro è stata assegnata la delega ai Lavori Pubblici.

Continuità amministrativa

Il sindaco ha rassicurato la cittadinanza sul fatto che i lavori della macchina comunale proseguiranno senza intoppi o ritardi. Per garantire la massima trasparenza e vicinanza ai cittadini, il Sindaco ha inoltre messo a disposizione i propri contatti diretti e quelli dell’ufficio segreteria per qualsiasi chiarimento.

L’amministrazione sembra dunque intenzionata a voltare pagina rapidamente, puntando sulla solidità della squadra rimasta al fianco del Prof. Forte.