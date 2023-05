CALDOGNO – Ubriaca alla guida si rifiuta di sottoporsi al test e aggredisce i carabinieri

Nella nottata tra sabato e domenica 6 maggio i carabinieri della radiomobile di Thiene, mentre si trovavano nei pressi della discoteca Nord Est di Caldogno nell’ambito delle attività di controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici, hanno notato una donna alla guida di un’utilitaria, che zigzagava tra le auto parcheggiate rischiando di collidere con le stesse.

Dal comportamento e dal modo di parlare, i militari dell’Arma hanno capito subito che aveva bevuto troppo. Ma non hanno fatto in tempo a identificarla che la 40enne, di Isola Vicentina, rifiutandosi categoricamente di sottoporsi agli accertamenti con l’etilometro, ha perso completamente il controllo dimostrandosi ostile ed oltraggiosa nei confronti dei miliari al punto che è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia di rinforzo.

Al termine degli atti di rito, la donna è stata denunciata alla procura della repubblica berica per rifiuto alla sottoposizione di esame alcoltest e oltraggio a pubblico ufficiale mentre il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo che prevede anche la confisca.

Nella circostanza, i carabinieri dopo un’attenta valutazione a carico della donna resasi protagonista di altre violazioni in passato e ritenendo attuale la sua specifica pericolosità per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno avanzato alla Questura di Vicenza la proposta per la misura di prevenzione che prevede il divieto di accesso e lo stazionamento, per due anni, nelle pertinenze di alcuni locali pubblici da lei frequentati, tra cui la stessa discoteca di Caldogno.

Il provvedimento del Questore le è stato notificato il 15 maggio dai carabinieri di Malo, competenti per territorio.